Ibon Navarro paga su cláusula para marcharse de Unicaja a Estrella Roja
El técnico más laureado en la historia del Unicaja con siete títulos en sus cuatro campañas y media en el banquillo, deja el cargo. Suena Pablo Laso
Toca separar los caminos. Ibon Navarro, el técnico más laureado en la historia del Unicaja con siete títulos en sus cuatro campañas y media en el banquillo, deja el cargo tras haber abonado la cuantía estipulada en la cláusula de rescisión de su contrato, según anunció este martes el club malagueño. El técnico vasco firmará por el Estrella Roja en su asalto a la Euroliga, mientras que Unicaja podría fichar a Pablo Laso como técnico de garantías para el curso que viene.
Unicaja, agradecido
El entrenador vitoriano comunicó hace algo más de una semana su decisión de rescindir el año de contrato que le restaba con el club malagueño, que le ha despedido en su web reproduciendo varias fotos de Navarro y un emotivo mensaje: "Hemos vivido miles de historias. Ibon, hasta siempre. Y solo podemos darte las gracias". Se vienen movimientos en la ACB.
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