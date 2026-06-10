Scariolo se disculpa por la temporada en blanco del Madrid

El abrupto final de temporada en el Real Madrid trae consigo reacciones importantes. El equipo de Sergio Scariolo cierra el curso sin títulos en el primer año del regreso del italiano. A la derrota en la final de la Final Four de la Euroliga le ha sucedido una dura eliminación en playoff a manos del Lenovo Tenerife, perdiendo los dos partidos del Movistar Arena.

Desde la derrota en la Supercopa de España contra Valencia Basket en septiembre, el Madrid cayó en la final de la Copa contra Baskonia, en la de la Euroliga contra Olympiacos y fuera en primera ronda de playoffs.

Por el momento parece que Florentino Pérez exonerará a Scariolo, pese a la horrible temporada. No obstante habrá grandes cambios en la plantilla del Madrid con un importante baile de nombres. En este caso una de las salidas puede ser sonada, porque se trata de uno de los jugadores importantes del equipo.

Sergio Scariolo, durante el partido Real Madrid - Valencia Basket de Euroliga. / EP

Scariolo entona el ‘mea culpa’

“Después de un par de días para tomar perspectiva, siento la necesidad de reitear lo que dije al terminar el último partido del playoff: durante la última semana no hemos estado a la altura de lo que la historia de este club y el apoyo constante de la afición se merecen y solo podemos pedir disculpas por ello”, ha explicado Scariolo en sus redes sociales

Tal ha sido el descalabro que ha sido la temporada, la primera sin títulos desde 2011, Scariolo asegura: “Personalmente, lamento no haber sido capaz de ayudar al equipo a recuperar la energía competitiva tras el gran esfuerzo de la Final Four y asumo totalmente la responsabilidad".

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Ahora queda ver cómo se reconstruye el Madrid, ya que algunas estrellas como Mario Hezonja o Trey Lyles pueden abandonar el club. Además de la lesión de larga duración de Garuba. Complicada papeleta la de Scariolo, que tendrá la espada de Damocles después de esta temporada.