Bilbao Basket ficha a un base internacional con Eslovenia

Tras el fichaje de Adam Somogoyi, la plantilla de Surne Bilbao Basket sigue tomando forma y ya tienen un base más. El elegido es Dan Duščak, que llega tras promediar 6.9 puntos, 3.4 asistencias y 2.3 rebotes en 1ª FEB con el Alimerka Oviedo. El esloveno de 23 años mide 1,85 metros y debutó con su selección en 2025.

Duščak ha jugado en la cantera del Madrid e incluso llegó a participar en una pretemporada con el primer equipo antes de marcharse al Cedevita. Tras esta etapa en Liubliana, su ciudad natal, regresó a España para probar suerte en la cantera de Gran Canaria, donde llegó a debutar con el primer equipo tanto en ACB como en Eurocup en la temporada 22-23 debido a su buen rendimiento. Al año siguiente se marchó al Oviedo, donde ha jugado las últimas 3 temporadas. Esta última campaña ha disputado 31 partidos de liga regular y 3 de playoff de ascenso a la Liga Endesa, donde el Oviedo cayó en semifinales ante Movistar Estudiantes.

El base esloveno es un jugador con mucho carácter. Destaca por su intensidad tanto en ataque como en defensa y su capacidad para anotar en momentos importantes. Aun así, él se ha definido en varias ocasiones como una persona tranquila.

El ansiado quinto cupo

Su incorporación no corresponde solamente a criterios deportivos, sino también estructurales. Al haberse formado en España, el fichaje del base esloveno completa por el momento las 5 plazas de formación conocidas como ‘cupos’ que se exigen por normativa a todos los clubes de la Liga Endesa. Es cierto que probablemente Bassala Bagayoko, que también ocupa un cupo, acabe abandonando el club a lo largo del verano, pero parece que Bilbao Basket ya tiene atado un sustituto. El elegido es Manex Ansorregui, que se despidió del Gipuzkoa Basket a finales de mayo y su fichaje se podría oficializar en cualquier momento.

Noticias relacionadas

La dirección deportiva ha anunciado que Dan Duščak llega para “completar un buen grupo de bases”. Por tanto, todo parece indicar que Harald Frey será el base titular, Adam Somogoyi ocupará la posición de segundo base y Duščak será el tercero. Su fichaje se mantiene en la línea de Surne Bilbao de apostar por el talento joven con experiencia previa en España.