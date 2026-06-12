El futuro del número 2 del draft de la NBA podría estar en Badalona

La temporada todavía no ha terminado, pero Jabari Parker ya podría tener claro dónde quiere jugar la próxima temporada, o al menos sabe muy bien donde no lo va a hacer. Al ala-pívot americano todavía le queda 1 año de contrato con el Partizan, pero tras haber jugado cedido en el Joventut la segunda mitad de la temporada, tiene claro que su futuro está mucho más cerca de Badalona que de Belgrado. En La Penya, Jabari ha recuperado su mejor versión. Entre Liga Endesa y BCL, por el momento promedia 14,3 puntos y 5 rebotes por partido. El jugador americano ya le ha comunicado al Partizan que no tiene intención de volver, pero si verdaderamente desea continuar en el club catalán, su situación contractual deberá revisarse este verano.

Una carrera complicada

El 26 de junio de 2014, Milwaukee Bucks eligió a Jabari Parker en el puesto número 2 de la primera ronda del draft de la NBA, solamente por debajo de Andrew Wiggins. Ese mismo año, también salieron elegidos por debajo de él otros jugadores como: Joel Embiid; en tercera posición, Nikola Jokic; que fue el “Pick” número 41 y Walter Tavares; que fue elegido en la posición número 43.

Durante el inicio de su como novato en la NBA, Jabari Parker dejó muy buenas sensaciones. Promedió 12,3 puntos y 5,5 rebotes por partido. Su físico potente y amplia variedad de recursos técnicos hacían pensar que estaba destinado a marcar una época en el baloncesto americano, pero entonces llegó el primer gran drama de su carrera.

En diciembre de 2014 sufrió una rotura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda que le mantuvo fuera de la cancha durante el resto de la temporada. Jabari regresó a la cancha y recuperó su nivel. Llegó a promediar 20 puntos y 6 rebotes por partido y formaba una dupla increíble con Giannis Antetokoumpo. En ese momento, las lesiones le volvieron a castigar. En febrero de 2017 se volvió a romper el ligamento cruzado de la misma rodilla.

Dos etapas en la Liga Endesa

Tras su recuperación, Jabari continuó su carrera en la NBA durante algunos años más pero nunca recuperó la explosividad que le caracterizaba. Durante la temporada 22/23 Jabari hizo un parón en su carrera y ni siquiera jugó al baloncesto profesional, hasta que el Barcelona le rescató para la siguiente campaña. Allí Parker dice que recuperó “su amor por el basket”, pero su rendimiento fue algo irregular.

Este verano se marchó al Partizan, pero tras la marcha de Obradovic prácticamente desapareció del equipo. Joan Peñarroya, entrenador del Partizan, le apartó del grupo por problemas de actitud y el presidente del club le llegó a definir su fichaje como “el mayor fracaso de la historia del club”.

Se marchó de Belgrado a Badalona para jugar cedido en el Joventut hasta el final de la presente temporada, donde el americano se ha vuelto a encontrar a sí mismo. Tuvo un impacto inmediato en La Penya y ha mantenido un alto compromiso con el equipo desde su incorporación. Actualmente, Joventut está disputando las semifinales de la Liga Endesa contra Valencia Basket y Jabari anotó 19 puntos en el primer partido. Cuando acabe la temporada, Jabari tendrá que tomar una decisión sobre su futuro y parece que su intención es continuar en Badalona.

Noticias relacionadas

Jabari Parker, en la previa del partido de cuartos de Copa ante La Laguna Tenerife / ACB Photo - Mariano Pozo

Un acuerdo complicado

Pese a que a Parker le gusta la opción de continuar en Joventut y el equipo catalán quiere contar con sus servicios la próxima temporada, la operación no va a ser sencilla. En primer lugar, el jugador americano tiene que firmar una rescisión de contrato con Partizan. Una vez se haya desvinculado del club serbio, Jabari estaría obligado a bajarse el sueldo, que actualmente paga el Partizan y es inasumible para el Joventut. Por tanto, a lo largo de este proceso pueden aparecer otros clubes con mayor poder económico que tienten a Jabari Parker.