FBCV y Foster’s Hollywood consolidan su alianza para la temporada 26-27.

La Federación de Baloncesto de la Comunitat Valenciana (FBCV) y Foster’s Hollywood han renovado su acuerdo de patrocinio para la temporada 2026-2027, consolidando así una alianza que seguirá impulsando el crecimiento del baloncesto de la Comunitat Valenciana.

Gracias a este acuerdo, que llega tras una primera temporada de colaboración muy positiva, las competiciones de 1ª División Masculina y 1ª División Femenina seguirán denominándose Liga Foster’s, dando así continuidad a un proyecto que ha permitido reforzar la visibilidad de la máxima categoría autonómica y establecer acuerdos paralelos entre la marca y diversos clubes de la Comunitat.

Novedad

La principal novedad de esta nueva temporada es la ampliación de los beneficios para el colectivo del baloncesto de la Comunitat Valenciana. Los descuentos que hasta ahora podían disfrutarse en Foster’s Hollywood se extienden también a los establecimientos de Ginos y VIPS, permitiendo que jugadores, entrenadores, árbitros, oficiales de mesa, clubes y aficionados puedan acceder a promociones especiales en las tres enseñas. Y además, estos descuentos podrán ser utilizados en cualquier establecimiento de España.

Desde la FBCV se valora muy positivamente la continuidad de esta alianza, que supone un importante respaldo para las competiciones autonómicas y contribuye a seguir generando oportunidades para el desarrollo del baloncesto en toda la Comunitat Valenciana.