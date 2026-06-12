El Madrid va a la desesperada a por un fichaje imposible tras su primera temporada en blanco en 16 años

Tras la marcha de Jaycee Carroll en 2021, el Madrid nunca ha conseguido suplir el vacío que dejó en la posición de escolta. Ahora han contactado con Nadir Hifi, una de las estrellas de la Euroliga, que acaba contrato con el Paris Basketball y no va a renovar. Tras el jugador francés hay una gran cantidad de equipos europeos, sobre los que el Madrid parece haber cogido ventaja, pero también se le ha abierto la oportunidad de marcharse a Estados Unidos para jugar en la NBA.

Nadir Hifi es uno de esos jugadores que parecen estar destinados a marcar una época. Impone un ritmo de juego muy alto, tiene mucha facilidad para anotar y además tiene el carisma propio de una superestrella. En tan solo un par de años ha pasado de ser una de las muchas promesas del baloncesto europeo, a convertirse en uno de los mejores jugadores de la Euroliga y todavía tiene mucho margen de mejora. El francés ha dominado la máxima competición europea a su antojo, con un promedio de 19 puntos y 3.8 asistencias por partido.

Su único objetivo es la NBA

Antes de hacerse con sus servicios, el Madrid tiene que enfrentarse a los deseos del jugador de probar suerte en la mejor liga del mundo. “Mi única opción para el futuro es la NBA. No es un secreto, me siento preparado y espero que la oportunidad llegue este mismo verano. Ya no me puedo presentar al draft, pero espero firmar como agente libre”.

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Las principales opciones de Hifi para fichar por la NBA pasan por las manos de 2 ex-entrenadores suyos en París: Toumas Lisalo, actual entrenador de los Grizzlies, y Tiago Splitter, que actualmente dirige a los Portland Trail Blazers. Ambos técnicos le dirigieron durante la temporada 24/25 y hablan maravillas de él. Por tanto, pese a que el Madrid parte con ventaja respecto al resto de clubes europeos, lo más probable es que Hifi juegue en Estados Unidos la próxima temporada.