La Somnis Cup estrena su edición estival en L’Alqueria del Basket.

L’Alqueria del Basket se prepara para acoger la segunda edición de la ‘Somnis Cup’, que en 2026 celebra por primera vez una edición estival los días 12, 13 y 14 de junio. Un torneo que cuenta con el sello de Valencia Basket y que reúne a equipos de minibasket de ámbito nacional e internacional, con un total de 52 equipos participantes, 19 femeninos y 33 masculinos. Los resultados y clasificaciones están disponibles en tiempo real a través de la App Swish, que permitirá a jugadores y familias seguir el torneo desde cualquier dispositivo.

Sistema de competición

Sección masculina

La competición masculina reúne a equipos de diferentes puntos de España y del extranjero en las categorías Benjamín Masculino y Alevín Masculino 2015 y 2014.

En Benjamín Masculino participan ocho equipos divididos en dos grupos de cuatro. El grupo A está formado por Valencia Basket, CB Alcobendas, GSD Baloncesto Alcalá y CB Escolapias. En el grupo B competirán CB Sa Bodega, Rivas Sureste, CB Getafe y Ontinyent Club de Bàsquet.

La categoría Alevín Masculino Nivel 2014 cuenta con equipos distribuidos en varios grupos. En el grupo A participan Valencia Basket, GSD Baloncesto Alcala, Ontinyent Club de Basquet, La Salle Manresa y Ciudad Molina Basket. El grupo está formado por Movistar Estudiantes, Salesianos de Vigo, Scuola de Talento (Italia), CB Alcobendas y MVP Cervello. El tercer grupo lo conforman Rivas Sureste, CB Getafe, CB Alginet, CSU ANDU Sibiu (Rumanía) y Picanya Basquet.

Por su parte, la categoría Alevín Masculino Nivel 2015 reúne a equipos repartidos en dos grupos. El grupo A está compuesto por Valencia Basket, Sant Feliu, Rivas Sureste B, AE Minguella y Basket Academy Ticino (Italia). En el grupo B estarán Rivas Sureste A, Turians Aguadulce, Movistar Estudiantes, CB Granollers y CB Coria.

Sección femenina

La competición femenina contará con equipos distribuidos entre las categorías Benjamín Femenino, Alevín Femenino 2015 y 2014.

En Benjamín Femenino participan seis equipos repartidos en dos grupos. El grupo A está integrado por Valencia Basket, CB Alcobendas y GSD Baloncesto Alcalá, mientras que el grupo B lo forman CB Escolapias, CB Sa Bodega y Rivas Sureste.

La categoría Alevín Femenino Nivel 2015 reúne a 6 equipos divididos en dos grupos. En el grupo A competirán Valencia Basket, 3 Viles y Colegio La Romareda. El grupo B estará formado por CB Santfeliuenc, Femenino Burgos y CB Getafe.

Por último, en Alevín Femenino Nivel 2014 participarán 7 equipos distribuidos en dos grupos. El grupo A lo forman Valencia Basket, CB Blanca de Castilla, San Pablo Burgos y CB Olot, mientras que el grupo B está compuesto por Basket Burgos, Escuela Baloncesto La Roda y CB Benidorm.

Durante las dos primeras jornadas se disputará una fase de grupos que servirá para establecer las clasificaciones y definir los cruces de las fases finales. A partir de ahí, cada categoría contará con eliminatorias y partidos de clasificación que permitirán decidir todas las posiciones finales, culminando con las finales que coronarán a los campeones de la segunda edición de la Somnis Cup el 14 de junio.

Horarios

La segunda edición de la Somnis Cup arrancará el viernes 12 de junio con una primera jornada de competición que se desarrollará entre las 18:00 y las 22:00 horas en las diferentes pistas de L’Alqueria del Basket. Una hora antes del inicio de los encuentros, a las 17:00 horas, tendrá lugar el acto inaugural del torneo con la participación de los equipos asistentes.

El sábado 13 de junio se disputará la jornada más intensa del torneo, con partidos programados de manera ininterrumpida entre las 09:00 y las 21:00 horas. A lo largo del día se completará gran parte de la fase de grupos y se definirán las clasificaciones de cara a los encuentros decisivos.

La competición concluirá el domingo 14 de junio con una última jornada que se celebrará entre las 09:00 y las 15:40 horas. Durante la mañana tendrán lugar los partidos por las diferentes posiciones, las eliminatorias finales y los encuentros que decidirán los campeones de cada categoría.

Tras la disputa de las finales, se celebrará el acto de clausura y entrega de premios, poniendo el broche final a tres días de convivencia, deporte y baloncesto en L’Alqueria del Basket.

Fan Zone

Los jugadores también vivirán más experiencias divertidas fuera de la pista con la Fan Zone de la Somnis Cup, que será un espacio central de encuentro y entretenimiento y que contará con:

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