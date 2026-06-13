POLÉMICA
Ataman acaba desquiciado tras el puñetazo de Tyrique Jones a Kendrick Nunn y perder la liga ante Olympiacos
El entrenador del Panathinaikos acusa al jugador de El Pireo de provocar el incidente en el vestuario tras la derrota en la final
La tensión en el baloncesto griego ha vuelto a dispararse después de unas explosivas declaraciones de Ergin Ataman tras la derrota del Panathinaikos en la final de la liga. El técnico turco, visiblemente enfadado por el desenlace del campeonato, denunció además un grave incidente que habría tenido lugar en la zona de vestuarios.
Ataman acusó directamente a Tyrique Jones de haber accedido al área del vestuario del Panathinaikos tras el partido, donde, según su versión, se habría producido un altercado en el que Kendrick Nunn habría resultado herido. El entrenador no ocultó su indignación y calificó lo sucedido como un hecho inaceptable en el contexto de máxima rivalidad entre Panathinaikos y Olympiacos.
La derrota en la final de la liga deja además a Ataman en una situación delicada. El técnico queda señalado tras no haber conseguido el título, en un contexto en el que su continuidad empieza a estar en entredicho y en el que parte del entorno del club considera que su ciclo podría estar llegando a su fin.
Más leña al fuego
El supuesto incidente añade aún más tensión a una eliminatoria ya cargada de polémica, donde los enfrentamientos entre ambos clubes han trascendido lo deportivo para trasladarse también fuera de la pista. La histórica rivalidad entre Panathinaikos y Olympiacos vuelve a quedar en el centro del foco mediático, a la espera de posibles sanciones o investigaciones por parte de las autoridades competentes.
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