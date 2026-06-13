Escándalo en Grecia: el derbi de baloncesto entre Panathinaikos y Olympiacos se salda con un puñetazo

La rivalidad entre Olympiacos y Panathinaikos ha sumado un nuevo capítulo de tensión después de que Tyrique Jones fuera acusado de propinar un puñetazo a Kendrick Nunn en los vestuarios tras la expulsión de ambos jugadores durante uno de los encuentros más calientes de la temporada. La presunta agresión, revelada por medios griegos y recogida por Eurohoops, ha añadido más combustible a una serie final marcada por la polémica y la confrontación constante.

Los aficionados del Panathinaikos, fuente de nuevas entradas en reventa oficial tras su elimninación. / F. Calabuig

El incidente habría ocurrido una vez concluida la participación de ambos jugadores en el partido, después de que fueran expulsados por su implicación en varios altercados durante el encuentro. Según las informaciones publicadas en Grecia, Nunn denunció haber recibido un golpe por parte del pívot estadounidense de Olympiacos, una acusación que amenaza con tener consecuencias disciplinarias si se confirma mediante las investigaciones correspondientes.

La situación adquiere una dimensión aún mayor debido al contexto. Los enfrentamientos entre los dos gigantes del baloncesto griego han estado acompañados durante toda la temporada por episodios de máxima tensión, protestas arbitrales, sanciones y declaraciones cruzadas. En ese ambiente, cualquier incidente fuera del juego adquiere una repercusión enorme y amenaza con deteriorar todavía más las relaciones entre ambas entidades.

Tyrique Jones ya había estado en el centro de la polémica recientemente tras recibir una dura sanción de la Liga Griega por un gesto dirigido a aficionados rivales durante un derbi anterior. El jugador fue castigado con tres partidos de suspensión y una importante multa económica, una decisión que generó un intenso debate en el baloncesto heleno.

Sanciones a la vista

Mientras tanto, Panathinaikos y Olympiacos esperan la resolución de los organismos competentes. Si la acusación presentada por Nunn encuentra respaldo en las pruebas disponibles, el caso podría desembocar en nuevas sanciones deportivas e incluso en medidas adicionales por parte de la competición.

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Más allá de la posible responsabilidad individual, el episodio vuelve a poner de manifiesto el clima de extrema rivalidad que rodea cada enfrentamiento entre los dos grandes clubes de Grecia. Una rivalidad histórica que alimenta el espectáculo dentro de la cancha, pero que en ocasiones amenaza con sobrepasar los límites del deporte.