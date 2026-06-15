Ataman es cesado como entrenador de Panathinaikos

Ergin Ataman ha puesto fin a su etapa como entrenador del Panathinaikos tras una temporada en la que el equipo no alcanzó los objetivos marcados. La eliminación en la Euroliga y la derrota en la final de la Liga griega aceleraron una salida que ya se intuía en las últimas semanas.

Tres años en el cargo

El técnico turco, que llegó al club en 2023, deja el banquillo ateniense después de dos temporadas marcadas por la exigencia de competir por todos los títulos. De hecho, el propio Ataman había reconocido meses atrás que su continuidad dependería de los resultados obtenidos al final del curso.

Noticias relacionadas

SD

Con su marcha, Panathinaikos abre ahora la búsqueda de un nuevo entrenador para liderar un proyecto que seguirá teniendo la obligación de pelear por la Euroliga y el campeonato doméstico. Mientras tanto, Ataman cierra una etapa intensa en uno de los clubes más importantes del baloncesto europeo.