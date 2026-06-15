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Ataman es cesado como entrenador de Panathinaikos

El turco, conocido en el Roig Arena por sus 'liadas' ante Valencia Basket en la Euroliga, pone fin a tres años como entrenador del club griego tras no cumplir con los objetivos marcados

Ataman no dejó de liarla durante la eliminatoria contra Valencia Basket.

Ataman no dejó de liarla durante la eliminatoria contra Valencia Basket.

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Hugo Ferrer

València

Ergin Ataman ha puesto fin a su etapa como entrenador del Panathinaikos tras una temporada en la que el equipo no alcanzó los objetivos marcados. La eliminación en la Euroliga y la derrota en la final de la Liga griega aceleraron una salida que ya se intuía en las últimas semanas.

Tres años en el cargo

El técnico turco, que llegó al club en 2023, deja el banquillo ateniense después de dos temporadas marcadas por la exigencia de competir por todos los títulos. De hecho, el propio Ataman había reconocido meses atrás que su continuidad dependería de los resultados obtenidos al final del curso.

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