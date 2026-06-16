La segunda edición de la Somnis Cup Gana Energía convierte L’Alqueria del Basket en una gran fiesta del minibasket

L’Alqueria del Basket ha acogido durante tres días la segunda edición de la Somnis Cup Gana Energía, que este 2026 ha estrenado con éxito su edición estival reuniendo a 52 equipos procedentes de diferentes puntos de España en un fin de semana marcado por el baloncesto, la convivencia y las experiencias compartidas dentro y fuera de las pistas.

Más de 500 jugadores y jugadoras participaron en un torneo que congregó además a cerca de 1.500 familiares y acompañantes, llenando las instalaciones de L’Alqueria del Basket de ambiente durante todo el fin de semana. Desde el acto inaugural del viernes hasta la entrega de trofeos del domingo, la Somnis Cup Gana Energía fue un punto de encuentro para jóvenes deportistas, entrenadores y familias que compartieron una experiencia única alrededor del baloncesto.

En el plano competitivo, el domingo coronó a los campeones de las seis categorías. GSD Alcalá se proclamó campeón en Benjamín Masculino, mientras que Baloncesto Rivas Sureste hizo lo propio en Benjamín Femenino. En categoría Alevín, los títulos fueron para Associació Esportiva Minguella en Masculino 2015, Valencia Basket en Masculino 2014, CB Getafe en Femenino 2015 y Valencia Basket en Femenino 2014.

Gran éxito

Sin embargo, la Somnis Cup Gana Energía volvió a demostrar que su propuesta va mucho más allá de la competición. La Fan Zone fue uno de los grandes puntos de encuentro del torneo, ofreciendo a los participantes múltiples alternativas de ocio y entretenimiento entre partido y partido. Los jugadores pudieron disfrutar de las zonas acuáticas e hinchables de agua de Esport Actiu, de los espacios recreativos de Bolera El Campanar, de los simuladores de Ramboot, la cámara 360º de Diverfotos y de los stands de Gana Energía, además de las diferentes zonas chill out distribuidas por todo el recinto. También con charlas sobre nutrición deportiva impartidas por Paletas Marpa, que permitió a los jóvenes participantes conocer más sobre hábitos saludables vinculados al deporte.

Además, los jugadores tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el Roig Arena a través de visitas guiadas. Pudieron ver los vestuarios de los primeros equipos o la propia pista. Una experiencia única que permitió a los jóvenes participantes descubrir por dentro una de las instalaciones deportivas más innovadoras de Europa y completar un fin de semana inolvidable.

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Tras el éxito de su primera edición y el estreno de este nuevo formato de verano, la Somnis Cup Gana Energía continúa creciendo y consolidándose como una cita de referencia para el minibasket. Un torneo que combina competición, formación y diversión en un entorno único, permitiendo que cientos de niños y niñas disfruten de una experiencia que va mucho más allá del resultado de los partidos.