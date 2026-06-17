Batalla abierta entre Baskonia y Barcelona por los despachos

La pelea entre los equipos de Euroliga ya va más allá de las pistas. Con el mercado de fichajes en ciernes y la mayoría de clubes organizando sus proyectos de la temporada que viene, también entran en ese baile de nombres tanto entrenador como directivos deportivos. Al menos ahí apunta la batalla que mantienen Baskonia y FC Barcelona por los despachos, que no en ellos.

El FC Barcelona tomó la decisión de prescindir de Juan Carlos Navarro como responsable deportivo de la sección de baloncesto. El club azulgrana quiere darle un empujón al equipo, que ya sabe que Xavi Pascual no continuará al frente la próxima temporada. Por ello el Barcelona debe empezar la casa por los cimientos; director deportivo, entrenador... y plantilla.

Desde hace algunos días desde la prensa catalana se ha especulado con el elegido para dirigir la sección a nivel deportivo. Este es Xevi Pujol. El actual secretario técnico de Baskonia tiene contrato hasta 2028 y el club ya ha asegurado que no le dejará salir de aquella manera o lo que es lo mismo, gratis.

En ese sentido ha sido Félix Fernández, director deportivo de Baskonia, el que ha puesto los puntos sobre las íes ante los medios de comunicación: "Nosotros contamos con Xevi Pujol. Él nos transmite de manera unilateral que quiere irse al Barça. Es una situación antes del playoff y me extraña por parte del Barça. Nosotros defenderemos los intereses del club"

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A priori parece que la situación se desenrocará con un acuerdo económico, pues según dice Mundo Deportivo, Baskonia le pide al Barcelona 300.000 euros por la salida de su secretario técnico. No obstante, en esa mismo información, se explica que Baskonia contaba con dejar salir a Xevi Pujol antes del interés del Barcelona. El tiempo corre en contra de los culés, que tendrán que hacer un esfuerzo económico.