El héroe de la permanencia se va del Zaragoza

Quedaban 4 segundos de partido, Casademont Zaragoza perdía por 2 puntos y la derrota confirmaba su descenso a Primera FEB. En ese momento ocurrió el milagro. Trae Bell-Haynes falló a propósito su segundo tiro libre, cogió el rebote y encontró a Marco Spissu liberado en la línea de 3 puntos. El italiano anotó el triple y tanto él como sus compañeros enloquecieron al instante porque Casademont Zaragoza se acababa de salvar sobre la bocina.

Casi un mes después, el héroe de la permanencia se marcha del club. Tanto Casademont Zaragoza, como el propio jugador ya lo han hecho público a través de sus redes sociales. “Desde su llegada al club, el jugador se distinguió por su capacidad de liderazgo, su talento en la dirección de juego y su implicación diaria, convirtiéndose en una pieza importante dentro y fuera de la pista”, así definió el Zaragoza al base italiano, a lo que añadió “Gracias por todo Marco. Zaragoza siempre será tu casa”. Por su parte, Spissu se despidió a través de un mensaje muy emotivo, que finalizó asegurando que una parte de él se quedará en Zaragoza para siempre.

Italy's Darius Thompson, center, high five with his teammate Marco Spissu during the Eurobasket, European Basketball Championship Group C match between Spain and Italy at Spyros Kyprianou Arena, in Limassol, Cyprus, Tuesday, Sept. 2, 2025. (AP Photo/Chara Savvidou) / Chara Savvidou / AP

De más a menos con Casademont Zaragoza

Marco Spissu ha jugado en Zaragoza durante 2 años y su rendimiento ha ido de más a menos. A lo largo de su primera temporada, en la que promedió 9,3 puntos por partido, enamoró a los aficionados aragoneses nada más llegar. Spissu poco a poco ha perdido regularidad y los problemas físicos que le han perseguido durante la última temporada han llevado al club a tomar la decisión de no renovarle.

Parecía que el hecho de haberse convertido en el héroe de la permanencia abría una puerta a su continuidad, pero finalmente no ha sido posible. Por el momento, Spissu se queda sin equipo para la próxima temporada y todavía no se sabe si algún equipo de la ACB le dará una nueva oportunidad; o tendrá que buscar suerte en otro país.

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La marcha del base italiano se une a las salidas de Nate Watson, Justin Wright-Foreman, Álex Moreno y a la retirada de Bojan Dubljevic.