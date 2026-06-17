Fichaje NBA para la Euroliga: Regresa a un top de Europa y rival de Valencia Basket

El mercado de la Euroliga sigue en movimiento y con el final de la NBA, que se acerca al Draft 2026, también algunos equipos comienzan a pescar al otro lado del Atlántico. Aunque casi hasta después del final del training camp de septiembre, se pueden lograr joyas como el año pasado el Valencia Basket con Braxton Key, muchos jugadores apuestan por un regreso al Viejo Continente tras un periplo por norteamérica.

Así pues uno de los grandes de la Euroliga como el Anadolu EFES quiere volver a dominar una competición que no gana desde 2022. De hecho los turcos no han tocado siquiera la Final Four desde ese segundo título consecutivo.

Por este motivo tienen que mover ficha rápidamente e irse a por primeras espadas. Tanto que ya han hecho oficial el regreso a Europa de Dario Saric. El croata regresa a Anadolu EFES, donde ya estuvo dos temporadas entre 2014 y 2016. El ala pívot firma por dos temporadas y una tercera opcional. La última temporada de Dario Saric en la Euroliga promedió: 11,7 puntos y 5,8 rebotes

De la lotería del Draft 2014 a volver de la NBA una década después

Dario Saric ha vivido una prolongada etapa en Estados Unidos. El croata ha pasado diez años en la mejor competición del mundo, eso sí, ha pasado por una buena cantidad de equipos. El de Sibenik fue drafteado con los Sixers, donde disputó su primer año en la 2016/17. De hecho su curso fue destacado, ya que finalizó segundo en la votación de Rookie del Año por detrás de Malcolm Brogdon y por delante de su compañero y a la postre MVP, Joel Embiid. Saric promedió unos máximos de 14’6 puntos, 6’7 rebotes y 2’6 asistencias en esos dos primeros cursos con los Sixers.

En 2018 fue traspasado a los Wolves de Minnesota en el traspaso de Jimmy Butler. Allí solo permaneció una temporada antes de volver a ser traspasado, esta vez a Phoenix Suns. En Arizona estuvo otros dos años y medio con bastante protagonismo, alcanzando la NBA Finals. Sin embargo en el Game 1 se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla, perdiéndose la temporada 21-22 completa.

Noticias relacionadas

El alero húngaro Vojvoda (2i) intenta una canasta ante Saric (i). / EFE

A partir de ahí ha ido rebotando de franquicia en franquicia; OKC, Warriors, Nuggets y Kings en este 2026, donde solo ha jugado cinco partidos. Saric busca su redención en Turquía.