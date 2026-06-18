Txus Vidorreta, al banquillo del Unicaja

El que fuera entrenador del Valencia Basket, entre otros equipos, Txus Vidorreta dirigirá desde el banquillo al Unicaja para las dos próximas temporadas, equipo en el que sustituye a Ibon Navarro, que decidió no cumplir la campaña de contrato que le restaba para dirigir al Estrella Roja de Belgrado, informó este jueves el club malagueño. El técnico bilbaíno firma para las dos próximas temporadas.

Publicación de Unicaja Baloncesto sobre Txus Vidorreta, nuevo entrenador del equipo.

Con el experimentado técnico vasco, que el sábado cumplirá 60 años, se inicia una etapa en el banquillo malagueño con un profesional con más de 20 años entrenando en la Liga Endesa y que en la última década ha destacado por sus éxitos. Txus Vidorreta ha sido pieza fundamental en los grandes resultados obtenidos por su último equipo, la Laguna Tenerife, donde ha conquistado 2 BCL y 2 Copas Intercontinental, asentando además al conjunto canario entre los más destacados del baloncesto español. La entidad andaluza ha apostado por él por ser uno de los técnicos más prestigiosos del baloncesto nacional y que recientemente fuera elegido como el mejor de la historia de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL).

Éxitos profesionales

Txus Vidorreta tiene en su historial 741 encuentros dirigidos en Liga Endesa, siendo el quinto entrenador con más partidos en la máxima competición nacional. Además, en el ámbito europeo, es el único técnico en toda la historia de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) que ha superado las cien victorias (114 en 156 partidos).

Ha conseguido cuatro títulos con La Laguna Tenerife y una Supercopa Endesa con el Valencia Basket y, además, ha sido reconocido como 'Entrenador del Año de la Liga Endesa' en 2017, 'Entrenador del año de la BCL' en 2025 y "Entrenador de la Década" de la BCL, galardón otorgado durante la última final de este torneo, disputada en Badalona.

Trayectoria

Vidorreta comenzó su andadura profesional como primer técnico en el UB La Palma en Liga EBA en 1998, con el que consiguió el ascenso a LEB 2 en 2000. En 2001 entrenó al Bilbao Basket, donde logró en tres temporadas que el equipo vizcaíno pasara desde la LEB 2 a la ACB.

En su primera temporada consiguió el doblete -Liga y Copa- de LEB 2, al año siguiente estuvo cerca del ascenso a la ACB, algo que consiguió en la temporada 2003-04, en la que Bilbao Basket dominó la LEB e hizo historia alcanzando el deseado ascenso a la máxima categoría del baloncesto español.

Una vez debutó en 2004 en ACB, Vidorreta ha entrenado en la máxima categoría todas las temporadas hasta ésta. Estuvo en Bilbao Basket seis campaña más y alcanzó la fase por el título en los ejercicios 2007-08 y 2008-09, y dejó el equipo de su ciudad en la temporada 2009-10.

Posteriormente dirigió en ACB al Lucentum Alicante (2010-12), Estudiantes (2012-15), La Laguna Tenerife (10 temporadas en dos etapas diferentes), y al Valencia Basket (2017-18), con el que consiguió la Supercopa Endesa y disputó la Euroliga.

Destacar también en su trayectoria que Txus Vidorreta formó parte del cuerpo técnico de la selección española como ayudante, etapa en la que consiguió el oro en el Campeonato de Europa 2015 y el bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En el banquillo de La Laguna Tenerife

De toda su trayectoria, sin duda, Vidorreta ha marcado una época en acb en el banquillo de La Laguna Tenerife, al que llegó en la jornada 5 de la temporada 2015-16, en sustitución de Alejandro Martínez. En Tenerife ha estado 10 temporadas repartidas en dos ciclos diferentes (2015-17 y 2018-26), en las que forjó unas señas de identidad muy reconocibles.

En este tiempo el conjunto canario se ha convertido en uno de los conjuntos más importantes de la Basketball Champions League (BCL) y ha alcanzado sus mejores resultados en la Liga Endesa. Durante su estancia en las Islas Canarias, Txus Vidorreta levantó dos títulos de la BCL en las ediciones de Tenerife 2017 y Bilbao 2022, y dos Copas FIBA Intercontinental (2020 y 2023).

En Liga Endesa, Txus Vidorreta y La Laguna Tenerife han jugado los play-off ACB en las últimas 6 temporadas, años en los que alcanzó 3 veces las semifinales (2021, 2025 y 2026). En esta última temporada los insulares alcanzaron esta penúltima ronda tras derrotar en cuartos de final al Real Madrid (1-2). Con esta victoria La Laguna Tenerife se convirtió en el segundo equipo en la historia de la Liga Endesa que, siendo octavo, elimina al líder de la liga regular en el primer cruce de play-off. Este hito únicamente lo había logrado antes el Unicaja en el curso 2007-08.

En cuanto a su trayectoria en Copa del Rey, Txus Vidorreta la ha disputado en 13 ocasiones, las últimas 10 de forma consecutiva. Sólo dos entrenadores han encadenado más fases finales consecutivas de Copa del Rey: Pablo Laso con 11 (2012-22) y Dusko Ivanovic con 12 (2001-12). Su mayor logro en la competición copera fue en Badalona 2023, donde alcanzó la final en la que fue derrotado precisamente por el Unicaja (83-80).

Todos estos datos hablan del alto nivel competitivo que años tras año ha impuesto Vidorreta en La Laguna Tenerife.