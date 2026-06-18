Txus Vidorreta, nuevo entrenador del Unicaja

Txus Vidorreta es el nuevo entrenador del Unicaja para las dos próximas temporadas, equipo en el que sustituye a Ibon Navarro, que decidió no cumplir la campaña de contrato que le restaba para dirigir al Estrella Roja de Belgrado, informó este jueves el club malagueño.

Vidorreta llega al Unicaja tras una década en La Laguna Tenerife y después de que la entidad andaluza haya apostado por él por ser uno de los técnicos más prestigiosos del baloncesto nacional y, recientemente, elegido como el mejor de la historia de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL).

El técnico vasco, que el próximo sábado cumplirá 60 años, lleva más de 20 entrenando en la Liga Endesa y, con su último equipo, la Laguna Tenerife, ha conquistado dos BCL y dos Copas Intercontinental.

741 partidos en la ACB

Txus Vidorreta tiene en su historial 741 encuentros dirigidos en Liga Endesa, siendo el quinto entrenador con más partidos en la máxima competición nacional. Además, en el ámbito europeo, es el único técnico en toda la historia de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) que ha superado las cien victorias (114 en 156 partidos).

Ha conseguido cuatro títulos con La Laguna Tenerife y una Supercopa Endesa con el Valencia Basket y, además, ha sido reconocido como ‘Entrenador del Año de la Liga Endesa’ en 2017, 'Entrenador del año de la BCL' en 2025 y “Entrenador de la Década” de la BCL, galardón otorgado durante la última final de este torneo, disputada en Badalona.

Vidorreta comenzó su andadura profesional como primer técnico en el UB La Palma en Liga EBA en 1998, con el que consiguió el ascenso a LEB 2 en 2000. En 2001 entrenó al Bilbao Basket, donde logró en tres temporadas que el equipo vizcaíno pasara desde la LEB 2 a la ACB.

Historia en Bilbao

En su primera temporada consiguió el doblete -Liga y Copa- de LEB 2, y al año siguiente estuvo cerca del ascenso a la ACB, algo que consiguió en la temporada 2003-04, en la que Bilbao Basket dominó la LEB e hizo historia alcanzando el deseado ascenso a la máxima categoría del baloncesto español.

Una vez debutó en ACB, en 2004, Vidorreta ha entrenado en la máxima categoría todas las temporadas hasta ésta. Estuvo en Bilbao Basket seis campaña más, alcanzó la fase por el título en los ejercicios 2007-08 y 2008-09, y dejó el equipo de su ciudad en la temporada 2009-10.

Posteriormente dirigió en ACB al Lucentum Alicante (2010-12), Estudiantes (2012-15), La Laguna Tenerife (10 temporadas en dos etapas diferentes), y al Valencia Basket (2017-18), con el que consiguió la Supercopa Endesa y disputó la Euroliga.

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Asimismo, Txus Vidorreta formó parte del cuerpo técnico de la selección española como ayudante, etapa en la que consiguió el oro en el Campeonato de Europa 2015 y el bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.