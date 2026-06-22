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Un ex NBA y campeón de la Euroliga sale al mercado

Ntilikina queda libre tras solo una temporada en Olympiacos con quien ha ganado la Euroliga y la liga griega

El Olympiacos celebra por todo lo alto su cuarta Euroliga tras vencer al Real Madrid

El Olympiacos celebra por todo lo alto su cuarta Euroliga tras vencer al Real Madrid

Atlas News

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Iván Carsí

Iván Carsí

La histórica temporada de Olympiacos en la que conquistaron el título de la Euroliga en casa de su eterno rival Panathinaikos ya es historia. El equipo del Pireo se mueve en las oficinas para reforzarse de cara a defender la condición de campeón de Europa.

El conjunto griego ha anunciado la salida del ex NBA y campeón de la Euroliga, Frank Ntilikina antes de tiempo. El base, de 27 años, deja la disciplina de Olympiacos solo un año después de su llegada.

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Por ahora no se sabe cuál será el siguiente paso de Ntilikina. El francés ha participado en 24 partidos en la Euroliga con; 4’5 puntos, 1’6 asistencias y 1’1 rebotes. Además cuenta con seis temporadas de experiencia en la NBA, casi todas ellas en los Knicks, con los que promedió; 5’5 puntos, 2’7 asistencias, 2 rebotes en 20 minutos en 211 partidos.

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