Obradovic regresa al Panathinaikos y se convertirá en el entrenador mejor pagado de la historia

Si alguien es capaz de levantar al Panathinaikos ahora mismo, esa persona es Zeljko Obradovic. El club griego ha protagonizado una temporada para olvidar. No lograron clasificarse para ‘su’ Final Four y perdieron la final de la liga contra su máximo rival. Ahora, el entrenador más laureado de Europa regresa al club. Durante su primera etapa en Atenas levantó 5 Euroligas. La afición le ha recibido en el OAKA entre gritos y bengalas y Giannakopoulos aumentará el presupuesto de cara a la temporada que viene.

El entrenador más laureado de Europa

Obradovic estuvo entrenando a Panathinaikos entre 1999 y 2012. Durante esos 13 años, el club griego instauró una dinastía en el baloncesto europeo. Panathinaikos ganó: 5 Euroligas, 11 ligas y 7 copas. Un total de 23 títulos. Cuando abandonó el club, Obradovic ganó 4 Euroligas más.

Bojan Dubljevic y Zeljko Obradovic / F. Calabuig

A día de hoy está considerado como uno de los mejores entrenadores de baloncesto de todos los tiempos, pero la pasada temporada no fue fácil para él. En noviembre presentó su dimisión como entrenador del Partizan, club en el que llevaba 4 temporadas, por discrepancias con el presidente del club. Los aficionados le pidieron que se quedara, e incluso organizaron manifestaciones multitudinarias, pero finalmente Obradovic abandonó el club. Desde entonces se ha tomado un pequeño descanso y no ha entrenado a ningún equipo más.

Segunda etapa en Atenas

A sus 66 años, algunos temían que Zeljko pudiera anunciar su retirada, pero finalmente volverá a Atenas. Ahora regresa como una leyenda del club y se convertirá en el entrenador de baloncesto mejor pagado en Europa de la historia. Obradovic cobrará 12 millones de euros por 3 temporadas. La afición está muy entusiasmada con su vuelta, porque sienten que es su oportunidad de volver a ser grandes. El grupo ultra 'Gate 13' ha llenado uno de los fondos del OAKA para recibirle entre cánticos y bengalas. El objetivo de Panathinaikos es volver a lo más alto y conquistar la Euroliga de nuevo.

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Giannakopoulos, presidente del club, se plantea aumentar el presupuesto hasta los 50 millones de euros, 10 millones más que la temporada pasada. Esta cifra marcaría la inversión más grande de la historia del club.