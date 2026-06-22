Willy Hernangómez está muy cerca de firmar con otro equipo de la ACB

Al mismo tiempo que disputa la final de la Liga Endesa contra Valencia Basket, Willy Hernangómez se encuentra muy pendiente de su futuro. Tras 3 temporadas en el Barcelona, el club blaugrana ya ha decidido que no le renovará. Llegó de la NBA como una estrella y se convirtió en el jugador mejor pagado de la plantilla, pero su rendimiento no ha sido el esperado y el jugador ya se encuentra en busca de un nuevo destino.

Seguirá en la Liga Endesa

Parece que su futuro seguirá ligado a la ACB, porque el periodista Javier Maestro de ‘Encestando’ ha revelado que tiene un acuerdo muy avanzado con el Baskonia. El club vitoriano le ficha como recambio de Mamadí Diakaté, que está a punto de marcharse a Dubái Basketball. El jugador guineano promedió 10.3 puntos y 4.6 rebotes entre todas las competiciones que jugó la temporada pasada y fue uno de los jugadores revelación. Dubái está dispuesto a pagar entre 400.000 € y 600.000 € por el jugador, que firmará con el equipo del golfo para las próximas 2 temporadas.

Willy ha promediado 4.3 puntos y 1.2 rebotes menos por partido que Diakaté esta temporada, pero es cierto que su fichaje le aporta una gran ventaja a Baskonia. El jugador madrileño ocupará uno de los cupos de la plantilla de Galbiati.

Willy Hernangómez, ante San Pablo Burgos / Valentí Enrich

Una relación con fecha de caducidad

La relación entre Willy y el Barcelona estaba destinada a acabar lo antes posible por el bien de ambos. El jugador madrileño no ha mostrado un buen nivel durante estas 3 temporadas y ha recibido muchas críticas por parte de su afición, que incluso le pitó durante el último partido de la liga regular. Willy respondió a estas críticas con unos aplausos irónicos hacia la grada y eso desató la irá del público del Palau Blaugrana.

El verano pasado, el Barça ya intentó llegar a un acuerdo con el jugador para rescindir su contrato, pero Willy respondió con una contraoferta en la que se ofrecía a bajarse el sueldo a cambio de una renovación hasta 2030. El Barcelona se negó y finalmente sus caminos se separarán cuando acabe la temporada.

Noticias relacionadas

El Barça prepara 2 fichajes

Para cubrir su baja, el Barça quiere fichar a dos pívots. El primero de ellos es el estadounidense Moses Wright, que ya ha anunciado que abandonará Zalgiris Kaunas y su fichaje se hará oficial en los próximos días. La otra incorporación es Josh Nebo, que actualmente juega en el Olimpia Milano, pero las negociaciones no están tan avanzadas como las de Wright.