¡Bombazo en la Euroliga! Jonas Valanciunas está cerca de volver

El mercado del baloncesto de Euroliga está que arde. El mes de julio se avecina y muchos equipos y jugadores quieren tener claro su futuro todo y que ya se ha celebrado el Draft de la NBA para prepararse de cara a la próxima temporada. Los equipos europeos se están moviendo mucho y ya ha habido numerosos movimientos tanto en la pista como en los banquillos. En este caso se está preparando un bombazo con el posible regreso de un veterano de la NBA. Un fichaje, que de confirmarse, daría un empujón a las opciones de este equipo.

Zalgiris Kaunas, que es el club en cuestión, quiere dar un pasito más en sus aspiraciones en la Euroliga después de quedarse apeado a las puertas de la Final Four después de una gran temporada, comandados por Sylvain Francisco. Precisamente el base se marcha del club lituano rumbo al ASVEL Villeurbanne presumiblemente. No obstante Zalgiris se movió rápido para firma a Saben Lee. Ahora busca dar un golpe encima de la mesa con el regreso a Europa de Jonas Valanciunas.

Valanciunas pelea por un rebote. / EFE

Valanciunas, pendiente de su futuro en la NBA para volver a casa

Según ha informado Basket News, el veterano pívot planea rescindir su contrato con Denver Nuggets para firmar con el club de su país. Zalgiris está a la expectativa de cerrar la plantilla con lo que sería un fichaje de campanillas. Valanciunas tiene todavía un año de contrato con los de Colorado por diez millones, aunque la opción de ampliación es de equipo. Ahora falta por ver cuáles son las intenciones de los Nuggets de cara a ganar flexibilidad para la agencia libre.

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Valanciunas, de 34 años, suma catorce temporadas en la NBA donde ha pasado por Toronto, Memphis, New Orleans, Washington, Sacramento y Denver esta última temporada. En los Nuggets el pívot ha promediado: 8'7 puntos y 5'1 rebotes en 13 minutos por noche en los 65 partidos que ha disputado en temporada regular.