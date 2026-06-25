El español Baba Miller ya tiene nuevo equipo de la NBA tras el draft

Baba Miller ya puede decir que es jugador de la NBA. El alero mallorquín fue seleccionado por Los Angeles Clippers con el número 36 del Draft de 2026, una elección que recompensa una trayectoria de crecimiento constante en el baloncesto universitario estadounidense y le abre ahora la puerta a la mejor liga del mundo.

El nombre del exjugador de la cantera del Real Madrid llevaba semanas ganando fuerza en las previsiones de los especialistas. Su excelente temporada en la Universidad de Cincinnati disparó su cotización hasta consolidarse como una de las mejores opciones de la segunda ronda. Finalmente, los Clippers apostaron por un perfil de enorme proyección física y técnica para reforzar su futuro en la pintura y en las posiciones exteriores. Es posible que a él le hubiera gustado más otro destino, pero esto sólo acaba de empezar.

Poderosas estadísticas

A sus 22 años y con 2,11 metros de estatura, Baba aterriza en la NBA después de completar un largo proceso de formación en Estados Unidos. Tras pasar por Florida State y Florida Atlantic, encontró su mejor versión en Cincinnati, donde firmó una temporada sobresaliente con medias de 13,1 puntos y 10,3 rebotes por partido. Además, se convirtió en el primer jugador de la universidad desde Oscar Robertson en liderar al equipo en puntos, rebotes y asistencias durante una misma campaña.

Baba Miller (NCAA) / RRSS

Puesto 36 del draft

Los Clippers encuentran así un jugador versátil, con capacidad para defender varias posiciones, correr la pista y aportar intensidad en ambos lados del campo. Su margen de mejora en el lanzamiento exterior sigue siendo uno de los aspectos a desarrollar, pero la franquicia californiana considera que su potencial justifica plenamente la apuesta realizada en el puesto 36 del draft.

Tercer español en el draft tras Aday Mara y De Larrea

La elección de Baba Miller confirma, además, el excelente momento que vive el baloncesto español. Junto a Aday Mara y Sergio de Larrea, el mallorquín forma parte de una generación que ha devuelto a España un protagonismo que no se veía desde hace casi dos décadas. De hecho, es la primera vez desde 2009 que tres jugadores españoles son seleccionados en un mismo Draft de la NBA.

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Para Baba, el sueño ya tiene destino. Después de cuatro años de crecimiento en la NCAA, su siguiente parada será Los Ángeles. Por desgracia para él, no en los Lakers. Allí deberá demostrar los motivos que le han llevado a ser drafteado y potenciar todas esas virtudes, que no son pocas, a la par que pule esos defectos propiso de todo jugador joven. El tiro a cierta distancia, clave para destacar más en la NBA,