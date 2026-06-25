Sigue la guerra: Ahora el Barça quiere 'robarle' el entrenador a Baskonia

La guerra entre el FC Barcelona y Baskonia continúa. Hace algunos días el director deportivo de Baskonia, Félix Fernández tenía que salir al paso a unas informaciones que hablaban del interés de cuadro azulgrana por Xevi Pujol, secretario técnico de Baskonia con contrato hasta 2028. En este caso los catalanes vuelven a la carga con otro objetivo importante en las estructura vitoriana.

Ahora el objetivo del Barcelona está en el banquillo tras la salida de Xavi Pascual. Los azulgrana pretenden como recambio para la próxima temporada a Paolo Galbiati. Sin embargo Baskonia, evidentemente, se ha cerrado en banda a dejar salir al técnico que les hizo campeones de la Copa del Rey en Valencia. Todo y que Galbiati tiene contrato hasta 2027 segun informa El Correo. Este medio explica que el entrenador baskonista no tiene una cláusula de escape por lo que ambos equipos tendrían que sentarse a negociar, algo por lo que que Baskonia no está en este momento.

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El cuadro vitoriano continúa con la planificación de la temporada, de hecho este jueves han anunciado la continuidad de Pablo Pin, ayudante de Galbiati en el banquillos de Baskonia. No obstante en Baskonia hay incertidumbre sobre las intenciones de Galbiati, que podría marcharse a Barcelona junto a Xevi Pujol. No obstante Baskonia reclamará una compensación económica si la situación conlleva a una salida de ambos rumbo al Palau Blaugrana. El tiempo corre en contra de los culés, que tendrán que hacer un esfuerzo económico.