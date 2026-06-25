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LIGA ENDESA FEMENINA

El Spar Girona confirma el fichaje de Queralt Casas

La jugadora catalana de 33 años y 177 centímetros, nacida en la provincia de Girona, pone fin así a una etapa de siete años en el Valencia Basket en la que ha acumulado muchos títulos

Queralt Casas ofrece la Copa de la Reina a la afición.

Queralt Casas ofrece la Copa de la Reina a la afición. / JM López

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Lidia Martínez

EFE

Girona

La escolta Queralt Casas se ha convertido este jueves en el sexto fichaje del Spar Girona para el próximo curso, según ha confirmado el club catalán.

El Girona destaca que es "una jugadora sólida en ambos lados de la pista" y que aporta "carácter, entrega e intensidad defensiva" y también "experiencia".

Casas se ha comprometido con el equipo de Fontajau por un año y se suma a las bases Juana Camilión e Iyana Martín, la escolta Madison Conner y las interiores Marta García y Tilbe Senyurek en la lista de caras nuevas del equipo de Roberto Íñiguez.

El director deportivo, Pere Puig, ha asegurado en unas declaraciones distribuidas por el propio club que "cuando salió la oportunidad no dudamos ni un momento" y se ha mostrado "muy contento". "Estamos convencidos de que aún tiene muchísimo para aportar al baloncesto y de que llega con mucha ilusión y con ganas de reivindicarse después de unos años en los que no ha tenido un papel protagonista", ha añadido.

Brillante palmarés con el Valencia Basket

Casas, de 33 años y 177 centímetros, nacida en la provincia de Girona, pone fin así a una etapa de siete años en el Valencia Basket en la que ha acumulado muchos títulos, con una Eurocopa (2021) y cuatro títulos de la Liga Femenina Endesa (2023, 2024, 2025 y 2026) y dos de la Copa de la Reina (2024 y 2026) entre otros éxitos.

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También ha pasado por el Galatasaray turco, el Nantes, el Landes y el Carolo franceses y el Sopron húngaro y ha ganado dos veces el EuroBasket con la selección española (2013 y 2019), ademas de otra plata continental (2023) y un bronce mundial (2018).

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