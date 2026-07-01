La España de Pradilla y Cárdenas recibe sin presión a Dinamarca

España vuelve a la acción este jueves (19:00 horas) con la disputa de la Ventana FIBA de este mes de julio en la lucha por la clasificación para el Mundial 2027 de Qatar. Los actuales campeones de Liga, Jaime Pradilla y Álvaro Cárdenas, lideran a una selección española que se mide a Dinamarca como líder del grupo A con cuatro victorias, que le han servido para encauzar la clasificación.

Además de los dos jugadores taronja, el seleccionador Chus Mateo ha includo en la convocatoria a Hugo González, Darío Brizuela, Alberto Díaz, Francis Alonso, Izan Almansa, Willy Hernangómez, Santi Yusta, Pierre Oriola, Mario Saint-Supéry y Joel Parra.

Clasificación casi en el bolsillo

La ‘Familia’ ya se encuentra entrenando en Madrid desde este lunes y las sensaciones del grupo son buenas, en parte porque el trabajo de clasificación está más que encarrilado. Para no acabar como lider del Grupo A, donde el principal rival es Georgia, a la que se enfrentará este sábado, la selección tendría que perder los dos próximos encuentros mientras que Georgia tendría que ganar en esta Ventana a Ucrania y después superar a España por una diferencia mínima de 30 puntos, algo que parece muy poco posible.

"Se trata de un partido importante”, dijo Mateo antes del entrenamiento del equipo en la Caja Mágica este miércoles. “Espero que estemos transmitiendo bien la importancia de lo que supondría una victoria más. Dinamarca es un rival aguerrido. Seguramente nos va a poner muchas trabas y las cosas difíciles y nosotros tenemos que estar tranquilos", dijo.

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