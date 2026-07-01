Francisco Elson “maestro de lujo” en la NBA Basketball School de La Nucía

El alumnado del primer campus de verano de la NBA Basketball School en La Nucía tiene un “maestro de lujo” en su primera semana: Francisco Elson, ex jugador y campeón de la NBA (San Antonio Spurs, 2007). El ex pivot neerlandés, con un gran humor y experiencia, interacciona con los jugadores y jugadoras del campus durante sus ejercicios y actividades.

El primer NBA Basketball School Summer Camp en La Nucía cuenta con un total 185 alumnos durante dos intensas semanas y se desarrolla en los dos pabellones nucieros: Camilo Cano y Muixara; en completas jornadas formativas de mañana y tarde. Se trata de la segunda actividad de la recientemente creada NBA Basketball School de La Nucía, que tendrá actividad durante todo el año.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes visitaron el campus de la NBA Basketball School.

Bernabé Cano, alcalde de La Nucía y Sergio Villalba, concejal de Deportes visitaron el campus de la NBA Basketball School. / David Revenga

“Una experiencia fantástica en La Nucía”

Francisco Elson declaró durante su participación en el campus de verano de la NBA Basketball School: “Ha sido una experiencia fantástica estar hoy en La Nucía por primera vez con los chavales. Es un campus muy completo, y se nota que los niños están entrenado muy fuerte. Han intentado anotar por encima de mí -casi imposible (risas)- pero lo más importante es que están aprendiendo movimientos de baloncesto que son nuevos para ellos. Yo estoy aquí para compartir mi experiencia y enseñar algunos trucos para mejorar. Es una experiencia muy especial y divertida.”

“Elson es un maestro de lujo para este primer campus”

El alcalde de La Nucía agradeció a Francisco Elson su participación en este primer “NBA Basketball School Summer Camp”. “Es un maestro de lujo para este primer campus de verano de la NBA en La Nucía. No todos los días se entrena y convive con todo un campeón de la NBA como Elson, que ha conectado con los jóvenes gracias a su gran carácter. Transmitirá todas sus vivencias, experiencia y técnica con los jóvenes de esta primera semana del campus de la NBA en La Nucía” concluyó Cano.

El primer NBA Basketball School Summer Camp en La Nucía cuenta con un total 185 alumnos durante dos intensas semanas / David Revenga

185 jugadores de 6 países

185 jugadores y jugadoras, de 8 a 17 años, participan en esta primera edición del campus durante dos semanas. La procedencia de los “campers” es principalmente nacional de: Murcia, Castilla y León, Castilla La Mancha, Madrid, Murcia y Comunitat Valenciana. Pero también hay alumnado internacional procedente de Alemania, Doha, Luxemburgo, Bélgica e Inglaterra.

Francisco Elson, ex jugador y campeón de la NBA (San Antonio Spurs, 2007). / David Revenga

La Nucía: Sede NBA Basketball School

Desde febrero de este año, “La Nucía, Ciudad del Deporte” se convirtió en sede de la NBA Basketball School. Desde entonces se han realizado diferentes acciones, en el mes de mayo se realizaron tres jornadas de captación para el arranque de esta academia de baloncesto en La Nucía que arranca en septiembre, con más de 200 candidatos provenientes de diferentes puntos de España.

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La próxima semana, Bryan Gates, entrenador asistente de Philadelphia 76ers, será el entrenador invitado al campus de verano de la NBA Basketball School en la Nucía.