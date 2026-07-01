Raquel Carrera conquista la Commissioner's Cup de la WNBA
La jugadora del Valencia Basket paticipó en la victoria de Liberty en la que se hicieron con el título
EFE
Las New York Liberty conquistaron este martes la Commissioner's Cup, el torneo de mitad de temporada de la WNBA, al imponerse por 93-85 a Las Vegas Aces, el primer título de la jugadora gallega del Valencia Basket Raquel Carrera con la franquicia neoyorquina.
Las Liberty completaron un torneo perfecto, en el que clasificaron para la final invictas tras ganar todos sus partidos. En la final disputada en Brooklyn, Sabrina Ionescu con 26 puntos y Breanna Stewart con 25 puntos y 11 rebotes apuntalaron la victoria local ante unas Aces que no pudieron contar por lesión con su gran estrella, A'ja Wilson.
Minutos para Raquel Carrera
En su ausencia, Jackie Young anotó 31 puntos para las vigentes campeonas de la WNBA y Chennedy Carter 18. La gallega Raquel Carrera, en su primera temporada en la WNBA, disputó casi seis minutos y aportó dos puntos desde la línea de tiros libres. La jugadora taronja sigue estando muy desaprovechada en el equipo, gozando de menos minutos de los que merece por su calidad y estatus real.
Fue la segunda Commissioner's Cup conquistada por las Liberty, que se convirtieron en el equipo más laureado de este torneo nacido en 2021.
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