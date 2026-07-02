La Euroliga premia a Valencia Basket

La máxima categoría del baloncesto europeo ha querido reconocer el buen hacer de Valencia Basket otorgando el segundo premio de los Devotion Marketing Awards. El propósito de este reconocimiento es el de poner en valor la innovación, la creatividad y la interacción con los aficionados. Desde el año 2007, la competición pone el foco en lo que pasa fuera de la pista para tratar de mejorar las estrategias digitales, la experiencia de los seguidores y las relaciones con patrocinadores.

El estreno del Roig Arena ha traído alegrías deportivas para una afición taronja que ha vuelto a gritar una nueva Liga Endesa nueve años después, además de una Supercopa y una histórica clasificación para la Final Four de la Euroliga. Precisamente esta entidad es la encargada de premiar todos los preparativos realizados por Valencia Basket para dar la bienvenida a su nueva casa. El club celebró la inauguración del nuevo coliseo taronja con una ceremonia de apertura, espectáculos en directo y contenido digital que atrajo a más de 14.000 personas y una subida notable de engagement en redes sociales.

F. Calabuig

Esto ha sido un gran reclamo para el público, que ha sido contagiado por el espíritu taronja llenando el Roig Arena en innumerables ocasiones. Esto, a su vez, se ha traducido en un ingreso mayor por la venta de merchandising del club, comidas en el pabellón y especialmente la venta de entradas. Las gradas taronja han tenido una asistencia media de 12.445 espectadores con el equipo masculino y vivió su primer lleno absoluto (15.600) en el quinto y definitivo duelo ante Panathinaikos.

Mucha emoción en la inauguración del Roig Arena / JM López

Panathinaikos y Paris Basketball completan el podio

El reconocimiento de oro ha sido, por segunda temporada consecutiva, para Panathinaikos. El elenco griego, anfitrión de la Final Four, ha ampliado su plataforma digital para aficionados, CLUB 1908, hasta reunir casi 300.000 miembros registrados en 77 países distintos desde su creación en 2024. La aplicación se ha convertido en un punto de unión entre los aficionados de todo el mundo y sigue al alza reuniendo usuarios.

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El tercer lugar viaja hasta Paris Basketball, cuya entidad se asoció con dos grandes empresas como Disney y Sony Pictures para realizar colaboraciones exclusivas y atraer a personas que no seguían el baloncesto. Su gran cobertura mediática en ambos eventos derivó en un aumento sustancial en la venta de entradas, destinando parte de estas a la inversión en espectáculos y actividades para los aficionados.