El fichaje internacional que prepara el Real Madrid para Pedro Martínez

El Real Madrid sigue moviéndose en un verano de mucho calado. También para su sección de baloncesto, que no todo queda en el Santiago Bernabéu. La llegada de Pedro Martínez al banquillo blanco, tras su segunda gran etapa en Valencia Basket, obliga al club madrileño a ajustar una plantilla que tendrá que responder desde el primer día a una exigencia máxima. Y en ese escenario aparece la opción de Juancho Hernangómez.

El ala-pívot internacional, actualmente en Panathinaikos, es uno de los jugadores que gusta en la dirección deportiva blanca. Según informó 'Encestando', el Real Madrid trabaja en la posibilidad de incorporar a Juancho si el mercado abre una vía real de salida desde Atenas. La situación contractual, en cualquier caso, no es sencilla. Juancho renovó con Panathinaikos hasta el verano de 2027, por lo que cualquier intento del Real Madrid tendría que pasar por un acuerdo con el club griego o por un cambio de escenario en la planificación deportiva del conjunto ateniense.

Panathinaikos se está moviendo en el mercado y ya cuenta en su plantilla con piezas como Juancho Hernangómez, Konstantinos Mitoglou, Nikos Rogkavopoulos y Nigel Hayes-Davis, además de una estructura diseñada para volver a pelear por todo en Europa. La posible llegada de Isaac Bonga, que según distintas informaciones está cerca del club griego, añadiría todavía más tráfico en esa zona del campo. En este sentido, es una ventana para facilitar la salida del español de territorio heleno.

Matt Costello y Josep Puerto, en pugna con Juancho Hernangómez en el último partido ante el Panathinaikos. / JM López

Pedro Martínez ha dejado una huella profunda en Valencia Basket por su capacidad para elevar el rendimiento colectivo, ordenar roles y sacar partido a perfiles polivalentes, de ahí fichajes como el de Jaime Pradilla. Su salto al Real Madrid, confirmado tras la salida de Sergio Scariolo, representa una apuesta fuerte del club blanco por un técnico que viene de competir al máximo nivel con un estilo reconocible. No es un especialista puro en una sola faceta, sino un ala-pívot capaz de rebotear, abrir el campo, defender varias posiciones y dar continuidad al juego, más allá de realizar ese trabajo oscuro que no siempre aparece en las estadísticas. Esta temporada en Euroliga ha promediado 8,0 puntos, 6,5 rebotes y 24:27 minutos por partido con Panathinaikos, cifras que explican por qué sigue siendo un perfil muy valorado en el mercado continental.

Jaime Pradilla, tras ganar la Liga Endesa con el Valencia Basket / acb Photo

Más fichajes para el juego de roles y reparto de minutos

El Real Madrid, además, necesita reforzar esa posición tras la salida de Trey Lyles. El canadiense no seguirá en el conjunto blanco después de una temporada en la capital, lo que deja al club con la necesidad de encontrar un ala-pívot de garantías para acompañar a una rotación en la que Mario Hezonja y Gaby Deck pueden actuar en esa demarcación, pero no deberían cargar solos con todo el peso de un calendario tan exigente. Además, ya sabemos que el sistema de Pedro Martínez siempre ha pasado por el juego de roles y reparto de minutos casi cronometrados.

La situación de Chuma Okeke también forma parte del tablero. El Real Madrid anunció en 2025 su fichaje hasta 2027, aunque distintas informaciones de mercado han situado su continuidad como uno de los asuntos a resolver dentro de la planificación blanca. En función de esa decisión, el interés por Juancho puede ganar o perder fuerza en las próximas fechas. Eso sí, nada es definitivo.

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Chuma Okeke celebra un triple desde su propio campo en la última jugada de la primera parte. / EFE

Para Pedro Martínez, la posible llegada de Juancho supondría incorporar a un jugador contrastado, internacional español y con bagaje NBA y Euroliga. Para el Real Madrid, sería una operación de alto impacto nacional y europeo. Y para Valencia Basket, que conoce mejor que nadie la capacidad de Pedro para construir equipos competitivos, sería otra señal de que el técnico catalán quiere trasladar a Madrid parte de la identidad que le hizo triunfar en tanto en La Fonteta como recientemente en el Roig Arena. La pelota, por ahora, está en Atenas. Juancho tiene contrato, Panathinaikos mantiene una plantilla poderosa y el Real Madrid negocia con varios jugadores diferentes. Todo sea para contentar a Pedro Martínez.