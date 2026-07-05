La reacción de Pau Gasol al 'fichaje bomba' de Pedro Martínez por el Real Madrid: "Es un movimiento de bastante proactividad"

La sorprendente e inesperada salida de Pedro Martínez del Valencia Basket rumbo al Real Madrid, apenas unos días después de conquistar la Liga Endesa, continúa provocando un enorme revuelo en el baloncesto español. La decisión del técnico catalán, que abonoó su cláusula de rescisión de 1,2 millones de euros y será anunciado en los próximos días como relevo de Sergio Scariolo, no ha dejado a nadie indiferente en el mundo de la canasta. El último en pronunciarse ha sido el legendario Pau Gasol.

El ex de Los Angeles Lakers o Memphis Grizzlies en la NBA, el campeón del mundo con España en 2006, no escatimó elogios hacia el entrenador que ha dado dos ligas a los 'taronja' (2017 y 2026). "Es un grandísimo entrenador. Lo lleva siendo durante toda su carrera, aunque ahora, obviamente, después de ganar la Liga con el Valencia tiene más reconocimiento", afirmó.

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"Quieren fortalecer su proyecto"

El exinternacional español también puso en valor la apuesta realizada por el Real Madrid para incorporar a Pedro Martínez, un movimiento poco habitual en el baloncesto europeo por el desembolso económico que ha supuesto. "Es un movimiento de bastante proactividad del Real Madrid, el ir a por Pedro y pagar una cláusula importante", señaló Gasol, que añadió durante la clausura de la 22ª edición de la Pau Gasol Academy by Santander: "No sé si son movimientos que se vean demasiado en el mundo del baloncesto, pero quieren fortalecer su proyecto y le identifican como ese entrenador que puede llevarlo adelante durante años".