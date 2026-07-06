La estrella del Real Madrid amenaza con irse tras el fichaje de Pedro Martínez

Nunca llueve a gusto de todos. Y ya lo avisó Mario Hezonja cuando el Real Madrid negociaba la rescisión del contrato de Sergio Scariolo. El talentoso jugador croata de 31 años dejó claro que estaba totalmente en contra del despido del italiano, con quien se entendía a las mil maravillas.

El caso es que Scariolo terminó siendo despedido y Pedro Martínez ha sido anunciado este lunes como nuevo entrenador del club presidido por Florentino Pérez, dejando un roto en el Roig Arena y, está por ver, si en el propio Real Madrid. El catalán acaba de llegar a la casa blanca y no tiene culpa alguna de lo que pueda suceder con Hezonja, pero el caso es que puede producirse un efecto dominó que termine por provocar la marcha de la estrella del equipo, según Donatas Urbonas.

Otros gigantes de Euroliga... o vuelta a la NBA

Ofertas no van a faltar por uno de los mejores jugadores del mundo, ya que muchos poderosos de la Euroliga estarían encantados de ficharlo. También puede optar por regresar a la NBA, donde se fue siendo un niño (con 20 años) para defender los colores de Magic, Knicks y Blazers.

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En caso de producirse su marcha, son dos los nombres que tiene avanzados la dirección deportiva y es que tanto Timothe Luwawu-Cabarrot como Juancho Hernangómez opositan al cuadro de Pedro Martínez, pudiendo llegar incluso los dos.