Ricky Rubio, a punto de decidir su futuro

¿Qué pasa con el futuro de Ricky Rubio? El ASISA Joventut ya está confeccionado otra plantilla competitiva de cara a la próxima temporada después de anunciar algunas salidas y también el primer fichaje como el de Alex Reyes, anunciado este lunes. Aunque en el club verdinegro, todas las miradas están puestas en la decisión que debe anunciar en breve Ricky Rubio.

En el club esperan conocer la decisión de Ricky si continúa esta misma semana, una decisión importantísima para ir en búsqueda de otro director de juego o contar con la tranquilidad de seguir teniendo en sus filas a uno de los bases todavía más desequilibrantes de Europa.

Ricky aseguró tras caer eliminado de semifinales de la Liga Endesa, que necesitaba unos pocos días de reflexión para tomar una decisión sobre su futuro, pero los días han ido pasando y no se han tenido noticias de sus intenciones.

Propuestas de Euroliga

Mientras barajaba la opción de seguir jugando al máximo nivel, Ricky ha recibido propuestas de algunos equipos de Euroliga. Panathinaikos habría intentado convencerle de que se fuera a Atenas con Obradovic, aunque todo apunta a que el jugador no las ha considerado seriamente.

En esa tesitura, la opción que baraja es volver un año más con la Penya dónde ha vuelto a disfrutar del baloncesto, en el club de su vida y bien arropado por la afición y con un equipo joven y que ha realizado una gran campaña bajo la dirección de Dani Miret.

Ricky Rubio, sobre el parqué del Roig Arena antes del segundo partido de la semifinal de Liga Endesa. / M. A. Polo / Valencia Basket

Su buena conexión con Ante Tomic, que seguirá un año más en el club, también le anima a seguir pensando en continuar en activo, aunque la decisión final la comunicarrá en breve.

Optimismo en la Penya

En la Penya se muestran optimistas que aceptará el reto de volver una temporada más aunque todavía no lo dan por hecho, cruzando los dedos de que siga teniendo la misma ilusión que mostró en su vuelta al club y que ha confirmado con una temporada más que brillante en su regreso a Badalona en plena madurez.

Ricky está valorando muchos aspectos que van más allá del baloncesto, como apuntó en su vuelta a las pistas. Quiere seguir compaginando tiempo de calidad con su familia, atender a su Fundación y sentir que tiene el pleno dominio de su vida dónde el baloncesto sigue siendo importante aunque no lo único. Sobrtetodo, quiere sentir que disfruta sobre la pista como pasó en esa última campaña.

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Jean Montero y Ricky Rubio, en un duelo estelar en el Roig Arena. / M. A. Montesinos

El ASISA Joventut sabe que la presencia de Ricky volverá a dar un impulso al proyecto y también condicionará alguno de los fichajes en los que está trabajando la secretaría técnica, que también contar con el base, sería un buen reclamo para que alguno de lo jugadores que persiguen acabe aceptando la oferta de la Penya.