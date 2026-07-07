Rubén Burgos, del histórico ciclo en Valencia Basket al inicio perfecto de España en el Eurobasket Sub-20

Rubén Burgos continúa demostrando que es una de las grandes referencias del baloncesto femenino español. Después de cerrar al término de la temporada 2025/26 una etapa histórica al frente del Valencia Basket, el entrenador valenciano ha cambiado el escenario, pero no la exigencia. Ahora dirige a la selección española Sub-20 en el Eurobasket de Lituania, donde España ya ha completado una impecable fase de grupos con tres victorias en tres partidos para confirmar su candidatura a revalidar el título continental.

Rubén Burgos guía a la España Sub-20 a un inicio perfecto en el Eurobasket / X: @BaloncestoESP

Del banquillo taronja a seguir construyendo el futuro del baloncesto español

El final de la temporada 2025/26 marcó el cierre de uno de los ciclos más exitosos que ha vivido el Valencia Basket. Rubén Burgos puso fin a nueve campañas como entrenador del primer equipo femenino tras convertir al club en una potencia nacional y europea. Bajo su dirección llegaron once títulos oficiales: una EuroCup Women, una SuperCup Women, tres Supercopas LF Endesa, dos Copas de la Reina y cuatro ligas consecutivas, además de consolidar al conjunto valenciano entre los mejores equipos de la EuroLeague Women.

Rubén Burgos, durante el segundo partido de la final en el Roig Arena. / F. Calabuig

Su salida del banquillo no significó una desvinculación del club. Valencia Basket anunció que Burgos pasaría a formar parte de la estructura deportiva de la entidad una vez completara su formación, iniciando una nueva etapa desde los despachos después de haber dirigido 417 partidos, una cifra que le convierte en el entrenador con más encuentros en la historia del club. Antes de asumir plenamente ese nuevo rol, el técnico valenciano tiene entre manos otro importante desafío: mantener a España en la élite del baloncesto de formación.

España firma un pleno de victorias y ya mira a las eliminatorias

La selección española Sub-20 ha respondido con autoridad en la primera fase del Eurobasket de Lituania. El equipo dirigido por Rubén Burgos comenzó el campeonato con un trabajado triunfo por 68-66 frente a Israel, supo imponerse posteriormente a la anfitriona Lituania por 77-69 y ha cerrado hoy la fase de grupos con una contundente victoria ante Croacia por 88-55.

Las tres victorias permiten a España acceder a las eliminatorias como primera de grupo y mantener intactas sus aspiraciones de volver a conquistar el campeonato. El rendimiento del equipo confirma el excelente momento que atraviesa el baloncesto femenino español en categorías de formación, donde la Sub-20 se ha convertido en una auténtica referencia europea gracias a una trayectoria repleta de medallas y títulos continentales.

El sello de Rubén Burgos sigue presente en cada proyecto que dirige

La imagen que está ofreciendo España en el Eurobasket recuerda muchas de las características que definieron la etapa de Rubén Burgos en Valencia Basket. Intensidad defensiva, disciplina táctica, capacidad para competir en los momentos decisivos y confianza en el talento joven vuelven a ser las principales señas de identidad de un equipo que aspira a llegar hasta el último día del torneo.

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Con jugadoras como Gina García liderando una generación de enorme proyección, la selección española afronta ahora la fase decisiva del campeonato con el objetivo de defender el oro conquistado el pasado año. Mientras prepara su futura incorporación a la estructura deportiva del Valencia Basket, Rubén Burgos sigue ampliando un legado que trasciende los títulos logrados en el club taronja y que continúa creciendo desde el banquillo de la selección española, donde ya ha dado el primer paso hacia un nuevo éxito internacional.