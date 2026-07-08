La selección española sub20 de Rubén Burgos arrolla a Suecia y ya está en cuartos del Europeo

La selección española sub20 avanza con paso firme hasta los cuartos de final del Europeo femenino. El combinado de Rubén Burgos arrolló este miércoles a Suecia (77-37) y se medirá en la siguiente ronda a Turquía, que también ganó con faciliad su partido, en su caso ante Islandia.

La victoria y sobre todo la forma de conseguirla es la mejor noticia para una selección que sigue creciendo con el paso de los días. Tras empezar el campeonato con dos victorias muy trabajadas, el combinado español ha sacado su mejor versión en los últimos compromisos, logrando victorias muy cómodas.

Partido roto desde el segundo cuarto

Tras el 19-16 del primer cuarto llegó un parcial de 14-0 que rompió el partido por completo. España mejoró en defensa y las rotaciones de Rubén Burgos permitían competir físicamente con los pívots rivales. Inés Sotelo hacía daño cerca del aro y Marta Alsina se mostraba acertada desde el exterior (4 de 7 en triples).

La diferencia crecía y el equipo ya pensaba en los siguientes compromisos. Primer partido de eliminatoria directa que cae de cara y buenas sensaciones para un equipo que busca compartir mucho el balón (21 asistencias) y que reparte solidariamente las responsabilidades ofensivas.

Imagen del partido / FEB

Marta Alsina e Inés Sotelo anotaron 14 puntos cada una, con 12 de Anais Rodríguez y 9 de Lucía Martínez, dejando a Suecia en tan solo 37 puntos.

El sello de Rubén Burgos sigue presente en cada proyecto que dirige

La imagen que está ofreciendo España en el Eurobasket recuerda muchas de las características que definieron la etapa de Rubén Burgos en Valencia Basket. Intensidad defensiva, disciplina táctica, capacidad para competir en los momentos decisivos y confianza en el talento joven vuelven a ser las principales señas de identidad de un equipo que aspira a llegar hasta el último día del torneo.

Noticias relacionadas

Con jugadoras como Gina García liderando una generación de enorme proyección, la selección española afronta ahora la fase decisiva del campeonato con el objetivo de defender el oro conquistado el pasado año. Mientras prepara su futura incorporación a la estructura deportiva del Valencia Basket, Rubén Burgos sigue ampliando un legado que trasciende los títulos logrados en el club taronja y que continúa creciendo desde el banquillo de la selección española, donde ya ha dado el primer paso hacia un nuevo éxito internacional.