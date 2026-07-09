Hasta siete españoles debutarán esta madrugada en la NBA Summer League de Las Vegas
Sergio De Larrea, Hugo González, Aday Mara, Baba Miller, Ndiaye y los hermanos Díaz Graham afrontan sus primeros minutos en la Liga de Verano con seis franquicias de la NBA
La NBA Summer League de Las Vegas contará este año con una destacada presencia española. Hasta siete jugadores participarán en la principal competición de verano de la NBA, una cita clave para demostrar su talento y ganarse un sitio de cara a la próxima temporada.
Sergio De Larrea inicia su aventura en Dallas
El exjugador del Valencia Basket ya se entrena con los Dallas Mavericks tras firmar un contrato de cuatro temporadas. Elegido con el número 25 del Draft, aseguró que la principal diferencia entre el baloncesto europeo y el estadounidense es el ritmo de juego, aunque cree que su etapa en Valencia le ha preparado para este desafío.
“Con el Valencia ya jugábamos a este ritmo, así que me siento cómodo. Aquí los jugadores son más fuertes, esa es la mayor diferencia”, explicó el internacional español, que compartirá vestuario con Santi Aldama. Los Mavericks se medirán a Golden State el jueves 9 de julio, a los Lakers el sábado 11, a los Memphis Grizzlies el lunes 13 y a Oklahoma el jueves 16 de julio.
Seis franquicias con represetación española
Además de De Larrea, la Summer League reunirá a Hugo González (Boston Celtics), Aday Mara (Oklahoma City Thunder), Baba Miller (Los Angeles Clippers) y Ndiaye (Atlanta Hawks). A ellos se unen los hermanos Jorge y Guillermo Díaz Graham, incorporados a la estructura de los Mavericks tras fichar por los Texas Legends, equipo vinculado a la franquicia texana.
Dallas abrirá su participación ante Golden State y posteriormente se medirá a Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies y Oklahoma City Thunder, en una competición que servirá para medir el potencial de una de las generaciones españolas con mayor presencia reciente en la NBA Summer League.
- El Valencia CF - Real Betis de Mestalla... ¡en riesgo de aplazamiento!
- Hifi y Hayes-Davis reaccionan al fichaje de TJ Shorts por Valencia Basket
- Gazzetta': Avances para la salida de Santamaria del Valencia CF
- El ex del Valencia CF Francis Coquelin vuelve a casa
- La IA actualiza la tabla de favoritos para ganar el Mundial 2026
- ¡Bombazo! Así de sorprendente es la nueva camiseta del Valencia CF 26/27
- Dieng se presenta a Mestalla: '¿En qué puesto jugaré? Trataré de adaptarme a lo que me pida Corberán
- El secreto del espectacular físico de Dieng