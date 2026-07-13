Kinu Rochford, exjugador profesional con pasado en Europa, muere tiroteado en un torneo de Harlem
El mundo del baloncesto neoyorquino está de luto tras la muerte de Kinu Rochford, exjugador profesional de 35 años, que fue asesinado a tiros durante un torneo callejero disputado en Harlem
Los hechos ocurrieron la noche del viernes durante el Kingdome Basketball Tournament, una competición veraniega. Según la investigación policial, Rochford se encontraba viendo un partido cuando se produjo una discusión con otra persona presente en el recinto. Minutos después, recibió un disparo en la cabeza. También resultaron heridas una mujer de 22 años y un hombre de 28, aunque ambos se encuentran fuera de peligro. El autor de los disparos sigue sin haber sido detenido.
Una larga carrera lejos de la NBA
En su última temporada universitaria promedió 14,7 puntos y 8,9 rebotes por partido, cifras que le permitieron abrirse camino hacia el profesionalismo pese a no ser seleccionado en el Draft de la NBA.
Tras finalizar su etapa universitaria, desarrolló una extensa trayectoria internacional que lo llevó por numerosas ligas europeas. Jugó en Países Bajos, Israel, Francia, Reino Unido, Suiza, Lituania, Islandia, Portugal y Kosovo, convirtiéndose en un jugador muy respetado. Entre sus mayores éxitos figuran el título de la liga lituana conquistado en 2017 con y el liderato de la máxima categoría islandesa en la temporada 2018-19.
Durante su etapa en el Reino Unido defendió las camisetas de Cheshire Phoenix y Plymouth Raiders, mientras que en Islandia alcanzó algunos de los mejores registros estadísticos de su carrera. Su último equipo profesional fue Golden Eagle Ylli, en Kosovo, antes de retirarse en 2021.
Comprometido con su comunidad
Tras colgar las botas, Rochford orientó su vida hacia el trabajo social. Diversas informaciones en Estados Unidos señalan que colaboraba con organizaciones dedicadas a ayudar a personas sin hogar en Nueva York, una faceta que reforzó la imagen de una persona profundamente implicada con su comunidad.
La conmoción ha sido enorme tanto en Brooklyn como en Harlem. Fairleigh Dickinson University expresó públicamente su pesar por la pérdida de quien definió como un "líder" y una figura que dejó una huella imborrable en el programa. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también condenó el crimen y reclamó medidas para acabar con la violencia armada en los espacios deportivos y comunitarios de la ciudad.
Mientras la investigación continúa abierta, su muerte ha reabierto el debate sobre la seguridad en los históricos torneos callejeros de Nueva York, auténticos símbolos culturales del baloncesto estadounidense.
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