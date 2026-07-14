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La España más ‘taronja’ arrasa en el Mundial de República Checa y espera rival en octavos

La Selección Española sub-17 cierra la fase de grupos como primera con una nueva victoria ante China

La Selección Española vence a China en el Mundial sub-17

La Selección Española vence a China en el Mundial sub-17 / FIBA Basketball

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Carlos Romero

El combinado nacional dirigido por Isabel Fernández continúa haciendo los deberes en el torneo mundialista. Como ya ocurrió ante Alemania y México, esta vez ha sido la selección de China la que se ha visto zarandeada por una España muy superior que sella el liderato del grupo B y ya espera a su primer rival en las fases eliminatorias.

Ambas plantillas llegaban con dos victorias cada una y con el principal objetivo de firmar el primer puesto del grupo. Sin embargo, la Selección Española, con un gran papel de las jugadoras de Valencia Basket, ha vuelto a pasar por encima logrando un resultado abultado de 36-72.

Protagonismo taronja en Brno

Como en el segundo duelo ante México, Amelia Alonso ha vuelto a ser la jugadora más destacada del encuentro. La dorsal número 15 ha contribuido con 13 puntos y 7 rebotes a la victoria abrumadora de su equipo, elevándose hasta los 18 de valoración.

Amelia Alonso vuelve a ser la MVP ante China

Amelia Alonso vuelve a ser la MVP ante China / FIBA Basketball

Por otra parte, Isabel Hernández también ha vuelto a tener un papel destacado dentro del esquema de la seleccionadora. Con 12 puntos y 4 asistencias, la base taronja continúa brillando en el torneo y demostrando porqué fue elegida MVP en el pasado Eurobasket U16.

También, las jóvenes Sarai Teijeira y Sandra Dávila continúan aportando con un rol clave en el parqué. En esta ocasión, Teijeira se aupó hasta los 9 puntos en poco menos de un cuarto de hora en cancha. Dávila finalizó la fase de grupos contribuyendo también con cinco rebotes y dos robos de balón.

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Con la clasificación ya amarrada, esta Selección Española con poderío ‘taronja’ continúa dando pasos en firme para intentar lograr el primer mundial sub-17 de su historia. Para ello, deberá superar en octavos al cuarto clasificado del grupo A, que casi con total seguridad será Costa de Marfil.

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