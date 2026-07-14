La España más ‘taronja’ arrasa en el Mundial de República Checa y espera rival en octavos
La Selección Española sub-17 cierra la fase de grupos como primera con una nueva victoria ante China
El combinado nacional dirigido por Isabel Fernández continúa haciendo los deberes en el torneo mundialista. Como ya ocurrió ante Alemania y México, esta vez ha sido la selección de China la que se ha visto zarandeada por una España muy superior que sella el liderato del grupo B y ya espera a su primer rival en las fases eliminatorias.
Ambas plantillas llegaban con dos victorias cada una y con el principal objetivo de firmar el primer puesto del grupo. Sin embargo, la Selección Española, con un gran papel de las jugadoras de Valencia Basket, ha vuelto a pasar por encima logrando un resultado abultado de 36-72.
Protagonismo taronja en Brno
Como en el segundo duelo ante México, Amelia Alonso ha vuelto a ser la jugadora más destacada del encuentro. La dorsal número 15 ha contribuido con 13 puntos y 7 rebotes a la victoria abrumadora de su equipo, elevándose hasta los 18 de valoración.
Por otra parte, Isabel Hernández también ha vuelto a tener un papel destacado dentro del esquema de la seleccionadora. Con 12 puntos y 4 asistencias, la base taronja continúa brillando en el torneo y demostrando porqué fue elegida MVP en el pasado Eurobasket U16.
También, las jóvenes Sarai Teijeira y Sandra Dávila continúan aportando con un rol clave en el parqué. En esta ocasión, Teijeira se aupó hasta los 9 puntos en poco menos de un cuarto de hora en cancha. Dávila finalizó la fase de grupos contribuyendo también con cinco rebotes y dos robos de balón.
Con la clasificación ya amarrada, esta Selección Española con poderío ‘taronja’ continúa dando pasos en firme para intentar lograr el primer mundial sub-17 de su historia. Para ello, deberá superar en octavos al cuarto clasificado del grupo A, que casi con total seguridad será Costa de Marfil.
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