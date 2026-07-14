El Valencia Basket 3x3 sella su billete para la gran final del Circuit PRO FCBQ

El equipo femenino de Valencia Basket 3x3 se proclamó campeón del 2n Classificatori FCBQ, disputado el 11 de julio en El Vendrell (Tarragona), firmando un brillante torneo que le permitió, además, certificar su clasificación para la gran final del Circuit PRO FCBQ, el FCBQ Women 3x3 Catalunya PRO, que se disputará el próximo 18 de julio en Barcelona.

Así fue la competición

Con un roster formado por Frida Cecchi, Irene Broncano, Lucía Reos y Marina Bleda, el conjunto taronja comenzó la competición con una ajustada victoria frente a Extrapass Academy (15-13) tras resolverse el encuentro en la prórroga. En el segundo partido de la fase de grupos, Valencia Basket 3x3 superó a Nasabi PyB Pamplona por 13-9, asegurando el liderato de grupo y el acceso a las eliminatorias.

Ya en los cuartos de final, las valencianas dieron un paso al frente para imponerse con autoridad a U. Barcelona (21-10), accediendo a unas semifinales en las que tuvieron que emplearse a fondo para superar por un ajustado 17-16 a ProSport 3x3 Academy en otro encuentro de máxima igualdad. En la gran final esperaba Agua y Jardín 3x3, rival al que las taronja ya se habían enfrentado en anteriores citas del verano. Valencia Basket 3x3 volvió a mostrar su solidez en los momentos decisivos para imponerse por 21-18 y levantar el título en El Vendrell, cerrando una jornada perfecta con pleno de victorias.

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Además del campeonato, el conjunto taronja consiguió uno de los grandes objetivos del fin de semana al clasificarse para el FCBQ Women 3x3 Catalunya PRO, la fase final del circuito catalán, que reunirá a los mejores equipos de la temporada el próximo 18 de julio en Barcelona y que será la próxima cita taronja del calendario.