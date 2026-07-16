España, a cuartos con color taronja

La selección española U17 Femenina ya está entre los ocho mejores equipos del mundo en la Copa del Mundo U17 que se disputa en Brno después de derrotar a una débil Costa de Marfil (33-87), con la que se había enfrentado dos veces en la preparación. Primer paso dado antes de los cuartos de final del viernes contra Nueva Zelanda, que se impuso por 60-40 a Colombia.

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Buen encuentro de las jugadoras del Valencia Basket Amelia Alonso (20 puntos en 17 minutos, 4 rebotes) e Isa Hernández (11), que se confirman como las dos grandes referencias ofensivas del equipo de Moses Fernández. Pero buenas aportaciones de Paula Valenzuela (10), Sarai Teijeira (8), Eli Abubakar (8), Ana Hernanz (8). Amelia Alonso, que está cuajando un gran Mundial, fue la MVP del choque ante Costa de Marfil.

Video de las mejores jugadas.

Así fue el partido

En principio Costa de Marfil era un rival débil, al que se le había ganado con contundencia en dos torneos de preparación, pero eran unos octavos de final y entraba en juego la presión de la competición oficial. España inauguraba la jornada de octavos y lo solucionó por la vía rápida.

La U17 Femenina fue un martillo pilón. Empezó con un 3-17 (minuto 6) pero no cedió en la intensidad ni en el ritmo de juego. Rotaciones contantes, defensa intensa (de nuevo volvieron a encajar menos de 40 puntos), contraataques rápidos y control del rebote. Todo ello hacía aumentar la ventaja hasta el +58 del inicio del último cuarto.

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Lo que queda del camino

El camino de España, a partir de esta victoria, será el siguiente: descanso este jueves, cuartos de final el viernes ante Nueva Zelanda. Y en caso de victoria, una posible semifinal ante Australia o Japón, posiblemente.