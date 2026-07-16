Descomunal partido de la sensación española en la Summer League de la NBA

Hugo González ha presentado definitivamente sus credenciales en Las Vegas. El joven jugador español firmó una actuación descomunal en la victoria de los Boston Celtics frente a los Sacramento Kings por 82-76, confirmándose como una de las grandes sensaciones de la Summer League de la NBA junto a otros españoles como Sergio de Larrea, Aday Mara o Miller, quienes también han tenido actuaciones más que destacadas.

El madrileño fue el dueño absoluto del partido. Anotó 24 puntos, capturó 10 rebotes, repartió 5 asistencias y completó un robo durante los 34 minutos que permaneció sobre la pista. Un doble-doble espectacular que llegó acompañado de un impacto de +11 para los Celtics con el español en cancha.

González asumió galones desde el inicio. No se escondió, pidió el balón y terminó como máximo anotador del encuentro. El exterior español convirtió 8 de sus 18 lanzamientos de campo, incluidos 3 triples en 9 intentos, y no falló desde la línea de tiros libres, con un perfecto 3 de 3. También perdió tres balones, prácticamente el único lunar de una noche en la que mostró toda su capacidad para influir en diferentes apartados del juego. Dejó claro que no es únicamente un gran defensor.

Hugo González manda en Boston

Los Celtics comenzaron el encuentro asfixiando a Sacramento. Los Kings arrancaron con un paupérrimo 1 de 17 en tiros y únicamente fueron capaces de anotar cuatro puntos durante el primer cuarto. Boston aprovechó el desconcierto de su rival para colocarse 13-2 y marcharse al descanso con una cómoda ventaja de 39-28.

Para entonces, Hugo González ya había dejado claro que aquella iba a ser su noche. Al intermedio acumulaba 12 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, participando en buena parte del juego ofensivo de su equipo y actuando como generador para sus compañeros, además de aportar su habitual intensidad defensiva.

Su protagonismo no disminuyó tras el paso por los vestuarios. Al término del tercer cuarto ya rozaba el doble-doble, con 17 tantos y 9 capturas. En el último periodo volvió a aparecer cuando Boston necesitaba abrir una brecha definitiva. Y es que anotó siete puntos durante un parcial de 11-0 que disparó la ventaja de los Celtics hasta el 74-58.

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Sacramento reaccionó y llegó a colocarse a solo dos puntos, 77-75, cuando restaban 54 segundos. Sin embargo, Boston resistió la embestida y cerró el partido con un parcial de 5-1 para sumar su tercera victoria en cuatro encuentros de esta Summer League. La actuación posee todavía más valor por el papel que los Celtics están entregando al español. Pese a tener únicamente 20 años, González es el jugador con mayor experiencia NBA dentro del equipo que Boston ha desplazado a Las Vegas. El cuerpo técnico pretende comprobar cómo responde con más balón, mayor responsabilidad ofensiva y libertad para tomar decisiones. Esto ya pudieron comprobarlo cuando le dieron minutos el curso pasado en la NBA. De todas formas, la respuesta fue contundente: 24 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y un robo. Una actuación total para liderar a Boston, tumbar a Sacramento y lanzar un mensaje a sus entrenadores y aficionados.