El Real Madrid ya tiene recambio para el último problema de Pedro Martínez

El nuevo proyecto de Pedro Martínez en el Real Madrid ha confirmado la salida de la plantilla de otra de sus estrellas. El club merengue también perderá este verano a Mario Hezonja, después de que el croata haya decidido activar su cláusula de salida, presumiblemente, en busca de un proyecto NBA. Esta importante baja se une a la confirmada hace algunas semanas de Trey Lyles por el mismo motivo del balcánico. Dos varapalos para Pedro Martínez, que pese a ser esperados son importantes para el proyecto del ex taronja.

Así pues ante esta fuga de talento el Real Madrid se ha movido rápido en el mercado y según informa BasketNews, el club ya ha elegido al recambio de Heoznja. El Madrid se ha fijado en Mikael Jantunen. El ala pívot , de 26 años, fue cortado por el Fenerbahçe hace unos días y se encuentra sin equipo. El finlandés a priori encaja en el estilo de '4' que suele utilizar Pedro Martínez. Jantunen ha promediado 6'4 puntos y 4 rebotes en Euroliga este curso.

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RIGA (Latvia) 10/09/2025.- Mikael Jantunen (C) of Finland in action during the FIBA EuroBasket 2025 quarter final basketball match between Finland vs Georgia, in Riga, Latvia, 10 September 2025. (Baloncesto, Finlandia, Letonia) EFE/EPA/TOMS KALNINS / TOMS KALNINS

De esta manera el Madrid se mueve ante la pérdida de talento con Lyles y Hezonja, además de tener a Usman Garuba lesionado de larga duración. Los merengues cerraron el fichaje del anotador Timothy Luwawu-Cabarrot desde Baskonia y de Jaime Pradilla, previo pago de la cláusula de rescisión del Valencia Basket. Por otro lado se encuentra la opción de Eli Ndiaye, por el que precisamente el equipo taronja ha presentado una oferta. No obstante la última palabra será del Real Madrid, que retiene sus derechos de tanteo y cuenta con plazo hasta el próximo viernes para igualar la oferta de Valencia Basket o no.