Luto en la selección de baloncesto sub'12 por el fallecimiento ahogada de una jugadora

El baloncesto español está de luto tras conocer la trágina noticia del fallecimiento de una de las integrantes de la selección española sub'12. Este miércoles 22 de julio se conocía que la niña que murió ahogada el martes en la playa de La Laja de Las Palmas de Gran Canaria era Fabiola Mbulito, de 12 años, jugadora del Spar Gran Canaria que acababa de ser convocada por la selección española sub-12 de baloncesto, según han confirmado su club y la Federación Canaria.

La niña pertenecía además a una saga ilustre en el baloncesto femenino en España. Es sobrina la jugadora ecuatoguineana Puri Mbulito y prima de la hija de esta, la base internacional española Iris Mbulito, MVP del Europeo sub-20 de 2018.

Convocada junto a dos jugadoras de l'Alqueria del Basket

Fabiola había sido convocada recientemente para formar parte de la selección española sub'12 por lo que era una joven promesa del baloncesto de formación español. La tristemente fallecida había sido convocada, entre otras, junto a dos jugadoras del Valencia Basket, integrantes de l'Alqueria del Basket, Shanel Durán y Paula Font para participar en las jornadas de tecnificación del 26 al 30 de julio en Valladolid y Zaragoza.

La Federación Canaria de Baloncesto ha lamentado en su cuenta de Facebook el fallecimiento de la también integrante de la selección canaria de minibasket en el último Campeonato de España de esa categoría.

Fabiola era la sexta jugadora de SPAR Gran Canaria en ser convocada por la selección española, según detalla el club en su perfil de Instagram.

La menor fallecida iba a continuar el legado de la familia Mbulito, siguiendo los pasos de tres integrantes que dejaron huella defendiendo los colores del club.

La semana que viene tenía que incorporarse a la selección / FEB

No pudieron hacer nada por salvarle la vida

Sobre las 13.36 horas de este martes, el Centro Coordinador de Emergencias recibió la alerta de que había dos personas en apuros en esa playa, situada a la entrada de la ciudad.

Los socorristas de la Cruz Roja en el arenal lograron localizar y sacar del agua a un menor, que fue evacuado al Hospital Materno Infantil con problemas de carácter leve.

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En paralelo, un amplio dispositivo de emergencias formado por efectivos de Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local siguió buscando a la otra persona en problemas, la fallecida a la que se halló muerta en el agua.