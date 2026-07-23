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Ponsarnau: "Nadie puede entrenar como Pedro Martínez"

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El técnico del Surne Bilbao y exentrenador taronja, Jaume Ponsarnau habla sobre la personalidad de los entrenadores durante el Curso Nacional de Entrenadores

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