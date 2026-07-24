¡Se acabó la espera! LeBron James ya tiene nuevo equipo

La NBA y sus aficionados ya pueden dormir tranquilos. El futuro de LeBron James, que paralizaba toda la liga, ya se ha resuelto. El Rey ha firmado dos temporadas por los Philadelphia 76ers en el que será su regreso a la Conferencia Este tras abandonar Cleveland rumbo a Los Angeles Lakers. El cuatro veces campeón de la NBA aterriza en los 76ers para formar un súper equipo donde se encontrará con Joel Embiid, Tyrese Maxey, el recién llegado Jaylen Brown y el prometedor VJ Edgecombe. A priori, un equipazo.

Tal y como ha informado Shams Charania, habitual en avanzar este tipo de exclusivas, LeBron James jugará en Philadelphia la próxima temporada, aunque ha firmado un contrato de dos años, el segundo opcional. James cobrará ocho millones de dólares y automáticamente elevará el techo de unos 76ers que se quedaron en semifinales de conferencia al ser barridos 4-0 por los NY Knicks, a la postre campeones.