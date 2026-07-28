Unicaja hace oficial el fichaje de Willy Hernangómez

Unicaja sigue ampliando su nómina de jugadores de cara a la próxima temporada. Tras una pobre campaña en la que los malagueños no llegaron a clasificar a los playoffs de Liga Endesa, la dirección deportiva sigue firmando jugadores importantes para intentar remontar el vuelo. Tras las llegadas de Cameron Hunt de Bilbao Basket e Ignas Brazdeikis procedente de Zalgiris Kaunas, el conjunto andaluz se ha hecho con los servicios de Willy Hernangómez, quien había quedado libre al acabar contrato con el FC Barcelona.

Un año para Willy

El pívot madrileño de 32 años es la tercera cara nueva para la 26-27 tras rechazar intereses de Grecia y otros equipos españoles. Este movimiento se ha plasmado en un contrato por una temporada para reforzar la pintura tras la marcha del exvalencianista James Webb III, quien ha puesto rumbo a Turquía con el Safiport Erokspor.

De este modo, el jugador con pasado en la NBA recala en Unicaja para iniciar una nueva experiencia en la ACB, tras sus inicios en CB Sevilla, Real Madrid y una etapa de tres temporadas y muchos grises en el Palau.

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Willy Hernangómez, ante San Pablo Burgos / Valentí Enrich

El equipo andaluz repetirá participación en la Basketball Champions League, donde quedó tercero en la última edición. Este año esperan Pallacanestro Reggiana, Juventus Utenas y KVIS Pardubice en el Grupo E de la fase de grupos.