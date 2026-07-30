Panathinaikos ficha a Sylvain Francisco y así queda su plantilla millonaria

Dimitris Giannakopoulos, dueño de Panathinaikos, ya avisó de que, en caso de que llegara Zeljko Obradovic al banquillo, el club iba a aumentar su presupuesto. El técnico serbio firmó por tres temporadas el pasado 21 de junio y Giannakopoulos ha cumplido su promesa. El conjunto griego ha pagado la cláusula de 450.000 euros que tenía Sylvain Francisco y el base francés se ha convertido en la quinta incorporación de cara a la próxima temporada.

Una de las estrellas de la Euroliga

Sylvain Francisco firma por tres temporadas y 10 millones de euros, unos 3,5 millones anuales aproximadamente. El francés fue uno de los mejores jugadores de la pasada Euroliga, en la que promedió 16,5 puntos y 7,5 asistencias con el Zalgiris Kaunas. Con esas cifras se convirtió en el segundo máximo asistente y el séptimo máximo anotador de la competición. Francisco es un base explosivo, muy peligroso en el uno contra uno y que también supone una gran amenaza desde la línea de tres puntos. Durante la temporada pasada, entre liga y Euroliga, su porcentaje en triples fue altísimo (44,3%).

20/11/2025 Sylvain Francisco of Zalgiris Kaunas and Theo Maledon of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 12 match between Real Madrid and Zalgiris Kaunas at Movistar Arena on November 20, 2025 in Madrid, Spain. DEPORTES Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ / Europa Press

Sylvain Francisco se había convertido en uno de los grandes objetivos del mercado de la Euroliga. El FC Barcelona, el Dubai Basketball y otros equipos se metieron en la puja por el base, pero nunca llegaron a un acuerdo con él. Parecía que las intenciones del jugador iban encaminadas a probar suerte en la NBA, hasta que un equipo europeo apostó muy fuerte por él y su traspaso ya estaba prácticamente cerrado. Ese club no era Panathinaikos, donde finalmente jugará, sino el ASVEL Villeurbanne. El equipo francés iba a convertirle en uno de los bases mejor pagados de Europa, con 4 millones de euros por temporada, pero un inconveniente de última hora hizo imposible la operación.

El motivo del desastroso mercado del ASVEL

A principio del verano entró un patrocinador asiático al club que les permitió aumentar el presupuesto de 20 a 59 millones de euros. Con esta cifra, el ASVEL Villeurbanne se había convertido en uno de los clubes más poderosos de la Euroliga. Los franceses ya tenían apalabrados grandes fichajes como Frank Ntilikina, Timothé Luwawu-Cabarrot y Sylvain Francisco. Sin embargo, el organismo encargado del control financiero de la liga francesa señaló que ese patrocinio no ofrecía garantías suficientes y el club se vio obligado a presentar un nuevo presupuesto de 24 millones de euros.

Sylvain Francisco, en un partido de la temporada pasada con el BAXI Manresa / acb Photo / J Alberch

El Panathinaikos asusta

Tras este acontecimiento, Frank Ntilikina continúa en Olympiacos, Timothé Luwawu-Cabarrot se ha marchado al Real Madrid y Sylvain Francisco ya ha aterrizado en Atenas. El base francés pasará el reconocimiento médico en las próximas horas y se suma a las incorporaciones de Brancou Badio, Guerschon Yabusele, Isaac Bonga y Moustapha Fall. Además, el conjunto griego ha conseguido retener a la mayoría de sus estrellas. Giannakopoulos está formando una plantilla plagada de grandes nombres que intimidan en Europa, que además será por Zeljko Obradovic; el entrenador más exitoso de la historia.

Así queda la plantilla de Panathinaikos por el momento:

Francisco - Sloukas - Grant

Badio - Nunn - Kalaitzakis

Bonga - Rogkavopoulos

Nigel Hayes-Davis - Mitoglou - Juancho Hernangómez

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Lessort - Yabusele - Fall