Mario Hezonja deja el Madrid para fichar por los Cavaliers de la NBA

Dicen que los deseos se cumplen y el de Mario Hezonja se ha cumplido esta tarde. Los Cleveland Cavaliers han oficializado esta tarde la incorporación del alero croata, empezando así la segunda etapa del canterano azulgrana en la NBA y poniendo fin a su periplo de cuatro temporadas en el eterno rival, el Real Madrid.

Desde su salida de Estados Unidos en 2020, Hezonja siempre ha tenido la opción de volver a la mejor liga del mundo encima de la mesa. Nunca la ha perdido de vista. Desde su regreso a Europa de la mano del Panathinaikos, el exterior balcánico ha estado en la mesa de los mejores jugadores de la Euroliga. A continuación, en su paso brillante por el Unics Kazan (17.9 puntos y 7.1 rebotes de promedio) se ganó el contrato en el Real Madrid.

En sus cuatro temporadas en la 'Casa Blanca', de menos a más, ha ganado una Euroliga, dos Ligas ACB y una Copa del Rey. La mejor versión del de Dubrovnik apareció de la mano de Sergio Scariolo en la pasada temporada, donde dejó grandes actuaciones y unos promedios de 17.5 puntos y 4.9 rebotes para 16.2 de valoración en más de 23 minutos por encuentro. Estas cifras en la Liga Endesa le permitieron ser galardonado como MVP de la campaña 2025/26.

Una salida extraña

La salida de Mario Hezonja rumbo a la NBA se venía rumoreando en los últimos meses. Hace 10 días, Chema de Lucas desveló que el jugador habría comunicado al Madrid que ejecutaba la cláusula liberatoria de 850.000 euros para romper el contrato que les vinculaba hasta 2029 y abandonaba la disciplina blanca para fichar por un equipo de la NBA.

Mario Hezonja, ante Miles Norris / EFE

Hasta hace una semana no se supo cuál podría ser el destino de Hezonja. Se llegó a rumorear que el movimiento pudiera formar parte de una estrategia para recalar en otro equipo Euroliga -algo que no permitía dicha cláusula-, pero el 'insider' NBA Shams Charania informó que los Cleveland Cavaliers se hacían con los servicios de 'Súper Mario' con un contrato de un año por 2,8 millones de dólares, un salario menor del que percibiría en el conjunto blanco.

Segunda etapa NBA

El presidente de operaciones de los Cavaliers, Koby Altman, anunció la incorporación de Hezonja y el consecuente regreso de Hezonja a la NBA seis años después. En su primera etapa, el versátil jugador aterrizó procedente del FC Barcelona en 2015 tras ser seleccionado en la quinta posición del Draft por Orlando Magic.

Noticias relacionadas

Mario Hezonja, defendiendo a Lebron James / X

Tras formarse en la cantera azulgrana y deslumbar con sus jugadas por encima del aro, disputó 330 partidos -69 como titular- repartidos entre Orlando Magic (219), New York Knicks (58) y Portalnd Trail Blazers (53). Únicamente participó en los play-off de la NBA con los Trail Blazers, aunque solo disputó cinco partidos. Sus promedios fueron de 6.9 puntos y 3.1 rebotes en 18.5 minutos.

Fuente: Sport