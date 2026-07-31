Oficial: Hezonja deja el Madrid y firma por los Cavaliers

El culebrón del verano en el Real Madrid de baloncesto ha llegado a su fin o eso parece. Mario Hezonja se marcha del club merengue tras activar su cláusula de salida para probar suerte de nuevo en la NBA. El alero croata, una de las estrellas de la plantilla blanca la temporada pasada, ha firmado por una temporada con Cleveland Cavaliers.

Sin embargo desde la prensa afín al Madrid se asegura que Hezonja no ha depositado su cláusula de salida. De hecho el club sigue teniendo al jugador dentro de la plantilla en su página web.

"¡Es oficial! ¡Mario Hezonja regresó a la liga NBA! ¡Es el nuevo jugador de los Cleveland Cavaliers!", ha anunciado su representante, Misko Raznatovic, en redes sociales.

Por su parte la franquicia de Ohio también ha dado la bienvenida al croata en esa misma red social:

Su salida se explica desde la decisión de despedir a Scariolo, uno de sus valedores, y ya con Pedro Martínez en el banquillo, el alero no quería saber nada de quedarse en la casa blanca.

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Hezonja fue el único jugador que se pronunció muy rápido tras el despido de Scariolo como entrenador del Real Madrid. Lo hizo en Twitter, ahora llamado X, y con una frase muy directa. "At this point do I write paragraphs here or I record huge Tik Tok throwing up fire?" (escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego). Con esas palabras, el alero dejaba claro que no estaba de acuerdo con la decisión del club de prescindir de Scariolo y contratar a Pedro Martínez. Y ahí ya dejó claro que había un punto de no retorno con vistas al desenlace que se ha acabado pronunciando.