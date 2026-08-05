España arrasa a Croacia y ya está en cuartos de final

Partido para enmarcar de la Selección U18 Femenina en los octavos de final del Eurobasket de Estocolmo, donde no ha dado ninguna opción a Croacia y pasa a cuartos como la Selección con la mejor defensa y el mejor ataque del torneo. No es para menos, pues los 100 puntos anotados suponene la anotación más alta del torneo hasta la fecha y los 25 encajados, suponen el tanteo más bajo recibido por una selección hasta la fecha. Una demostración del gran nivel de juego de España en los primeros 4 partidos del Eurobasket.

El encuentro ante Croacia siguió la tónica de la primera fase, con una defensa asfixiante y las cosas claras en ataque. El primer cuarto terminó con un contundente 27-7 favorable a España, que no bajó la intensidad y fue ampliando su renta hasta el definitivo 100-25. Un partido casi perfecto, en el que todas las jugadoras que saltaron a pista anotaron y en el que el equipo repartió 28 asistencias, también la máxima marca del torneo hasta el momento.

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Isaac Fernández repartió los minutos y consiguió que todas sus pupilas rindieran a gran nivel, aunque la actuación de Somto Okafor merece una mención especial gracias a sus 20 puntos, 7 rebotes y 23 de valoración. Este jueves, la Selección se enfrentará a Italia (13:00 horas) con el objetivo de mantener el gran nivel de juego y acceder a la lucha por las medallas.