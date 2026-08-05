España arrasa a Croacia y ya está en cuartos de final
La U18 Femenina no dio ninguna opción a Croacia en octavos de final y asegura su presencia en cuartos, donde se medirá a Italia en su camino hacia las medallas del Eurobasket
Partido para enmarcar de la Selección U18 Femenina en los octavos de final del Eurobasket de Estocolmo, donde no ha dado ninguna opción a Croacia y pasa a cuartos como la Selección con la mejor defensa y el mejor ataque del torneo. No es para menos, pues los 100 puntos anotados suponene la anotación más alta del torneo hasta la fecha y los 25 encajados, suponen el tanteo más bajo recibido por una selección hasta la fecha. Una demostración del gran nivel de juego de España en los primeros 4 partidos del Eurobasket.
El encuentro ante Croacia siguió la tónica de la primera fase, con una defensa asfixiante y las cosas claras en ataque. El primer cuarto terminó con un contundente 27-7 favorable a España, que no bajó la intensidad y fue ampliando su renta hasta el definitivo 100-25. Un partido casi perfecto, en el que todas las jugadoras que saltaron a pista anotaron y en el que el equipo repartió 28 asistencias, también la máxima marca del torneo hasta el momento.
Isaac Fernández repartió los minutos y consiguió que todas sus pupilas rindieran a gran nivel, aunque la actuación de Somto Okafor merece una mención especial gracias a sus 20 puntos, 7 rebotes y 23 de valoración. Este jueves, la Selección se enfrentará a Italia (13:00 horas) con el objetivo de mantener el gran nivel de juego y acceder a la lucha por las medallas.
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