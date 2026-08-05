¡Ojo al bombazo: El campeón del concurso de mates de la NBA, cerca de la Liga Endesa!

El mercado de baloncesto en Europa está siendo frenético este verano previo a la temporada 2026/27 y aún parece tener algún que otro 'bombazo' reservado. Y algunos de ellos van a tocar directamente a la Liga Endesa, que sigue siendo uno de los destinos favoritos para los talentos extranjeros a pesar de que el dinero está en otros países.

En las últimas horas ha surgido la posibilidad de un fichaje por parte de un equipo de Liga Endesa que añadiría un atractivo brutal a la competición. De momento las negociaciones no han pasado más allá de eso, de negociaciones, pero podrían seguir cogiendo forma con el paso de las horas.

El bombazo es del Girona, que quiere al mejor 'matador' del mundo

El 'bombazo' del mercado en España podría estar en Girona, y es que, según informa el periodista especializado en mercado Chema de Lucas, el Bàsquet Girona está en negociaciones con Mac Mclung, el actual mejor 'matador' del mundo como así le acreditan sus tres títulos en la NBA.

¿Quién es Mac McLung?

Para el aficionado medio español que no siga muy de cerca el baloncesto americano quizá el nombre de McLung no le suene familiar, y es que no es un jugador que juegue en la NBA. McLung juega en la G League, la liga de desarrollo asociada a la NBA, y es de los mejores por no decir el mejor. De hecho ha sido el MVP de la competición en las dos últimas temporadas con unos registros que demuestran que se le queda corta esa liga.

¿Y por qué es tan conocido si no juega en la NBA? Mac McLung, entre todas sus virtudes, destaca por ser un experto en mates. Es un matador espesctacular, de hecho, fuera de lo común. Tanto es así que la NBA le ha invitado hasta en tres ocasiones a su mítico concurso de mates durante la semana del All-Star y el bueno de Mac ha arrasado en los tres. Con este triplete se convirtió en el primer jugador en ganar tres ediciones seguidas del certamen, gracias a una combinación de creatividad, potencia y espectacularidad que cautivó al público y a los jueces.

Además de sus éxitos en los concursos, McClung ha destacado por su capacidad anotadora en la G League, donde ha sido una de las figuras más llamativas, confirmando que su talento y capacidad atlética lo convierten en uno de los jugadores más espectaculares de su generación.

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De momento lo que hay entre el Girona y McLung son negociaciones, pero si terminan fructificando la llegada del americano a la Liga Endesa sería, sin duda, un bombazo. Y brindaría al público español la posibilidad de disfrutar de un jugador espectacular.