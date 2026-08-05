La selección española más taronja arranca su preparación para el Mundial

La Copa del Mundo femenina de Baloncesto está a la vuelta de la esquina y la selección española ya está preparada para dar el pistoletazo de salida a su preparación de cara a la gran cita. Las jugadoras citadas por Miguel Méndez, a falta de las WNBA Raquel Carrera, Awa Fam y Megan Gustafson, María Conde y Alicia Flórez, ya están concentradas en Madrid y este miércoles se sometieron al pertinente reconocimiento médico antes de afrontar el primer entrenamiento.

La convocatoria del seleccionador, actualmente con 21 nombres que se reducirá a 12 antes del inicio de la gran cita, vuelve a tener un marcado color 'taronja' con hasta cinco jugadoras de Valencia Basket, Elena Buenavida, Raquel Carrera, Helena Pueyo, María Araujo y Alicia Florez, además de la canterana Awa Fam, que desde hace pocos meses pertenece a Seattle Storm tras ser escogida en el puesto tres del WNBA Draft.

Cinco amistosos y paso por Tenerife y Zaragoza

El equipo dirigido por Miguel Méndez comenzará esta tarde los entrenamientos en Madrid, donde estarán concentradas hasta el 13 de agosto, diía en el que viajarán a Alemania para jugar su primer amistoso (sábado 15, a las 19:00 horas). En su Gira de preparación ‘Volvemos a soñar’ pasarán por Tenerife y Zaragoza antes de viajar a la Copa del Mundo. El 21 y 23 de agosto se enfrentarán a Nigeria y Bélgica en el Santiago Martín de Tenerife (ambos partidos a las 21 horas peninsulares); y el 29 y 30 jugarán contra Mali y China en el Príncipe Felipe de Zaragoza (a las 20 horas). El día 1 de septiembre pondrán rumbo a Berlín.

Objetivos: primeras de grupo ante la anfitriona

El primer objetivo del combinado español en el Mundial no será otro que terminar en primera posición del grupo A, que comparte con Alemania, la anfitriona del torneo, Mali y Japón. Eso le permitiría evitar la eliminatoria previa y afrontar un cruce de cuartos de final a priori más amable.

El debut será ante el rival más temible, Alemania, el día 4 de septiembre a partir de las 17:45 horas. Al día siguiente jugarán ante Japón por la mañana y el día 7 cerrarán la fase de grupos ante Mali por la tarde.

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Miguel Méndez hizo una valoración antes de arrancar la preparación

“Las expectativas son máximas, nos vamos a encontrar con una competición que hace años que no jugamos, pero entre medias hemos jugados Juegos Olímpicos con los mejores equipos del mundo. Queremos ganar cada partido que juguemos independientemente del rival".